Laura Imelda destaca obra pública y programas sociales en informe

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, rindió su primer Informe de Gobierno al frente del municipio y destacó algunas acciones como la obra pública y la implementación de programas sociales.

En el Centro Cultural El Refugio, la alcaldesa resaltó que el municipio tuvo un incremento en el presupuesto destinado a la obra pública en 47% respecto al año anterior.

Para ello, aseguró que cuentan con 100 obras activas en todo el municipio, entre ellas, la pavimentación de calles, instalación de concreto hidráulico, empedrado, carpeta asfáltica o el Bachetón para arreglar baches en las calles del municipio.

"El programa Pavimentación Colibrí cubre 60 colonias, 78 mil metros cuadrados entre concreto hidráulico, empedrado zampeado y carpeta asfáltica. Arrancamos el Bachetón con una inversión de 4 millones inicialmente para resolver con asfalto caliente. El bacheo total cubrió 60,200 metros cuadrados con 7,830 toneladas de material".

La ex diputada federal presumió una inversión de 29 mdp para las calles, entre ellas, 3 mdp para alcantarillado. También se han invertido 31 mdp en el remozamiento de unidades deportivas y también se ha llevado a cabo la rehabilitación de mercados municipales.

Por otro lado, Laura Imelda Pérez destacó la implementación de programas sociales que benefician a casi 100 mil personas del municipio. En total, son 4 de ellos y que son financiados con recursos 100% municipales.

"Nos enorgullece el diseño de los 4 programas sociales financiados con recursos 100% municipales. Planteamos un presupuesto sin precedentes en programas sociales que ya alcanzan a 100 mil personas beneficiarias".

Se trata de los programas Mujeres Líderes de Esperanza, dirigido a jefas de familia; Bienestar Incluyente, para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años; Raíces de Esperanza que está dirigido a artesanos; y Aprendiendo con Bienestar, que otorgará útiles escolares a 98 mil estudiantes del municipio.

En cuanto a seguridad, Laura Imelda Pérez resaltó la baja en todos los delitos aun cuando Tlaquepaque es considerado como prioritario por el Gobierno Federal. Y celebró la coordinación con las autoridades estatales y federales.

"Los delitos en general presentan una disminución promedio del 25%y la percepción de inseguridad decreció en más de 3.5% en junio de este año. Ningún delito ha ido al alza, incluso, el homicidio doloso presenta una disminución del 8%".

A la par, la presidenta municipal llamó a diputados federales para aprobar la iniciativa que busca medidas de seguridad adicionales y obligatorias en todas las centrales camioneras del país, incluso, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ya le dio el visto bueno a la propuesta.

