La explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó este miércoles Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital.

"Dejó 57 personas lesionadas y trasladas a hospitales, 19 en situación grave", indicó Brugada en declaraciones a los medios de comunicación desde el lugar de la deflagración.

Las autoridades han indicado que los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, además, indicó que "no hubo ningún deceso hasta este momento" y explicó que la explosión "ocurrió con una pipa con capacidad de 49.500 litros de gas (...) y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema".

Cierres viales en Iztapalapa tras la explosión de pipa de gas

Como consecuencia, se han cerrado el flujo vial en la zona mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas.

De acuerdo con Clara Brugada se mantienen cerradas en ambos sentidos las siguientes vialidades: Autopista México–Puebla entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

Además hay corte vehicular en Calz. Ermita Iztapalapa desde Av. de las Torres y otro sobre Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Luis G. Cervantes.

