Danna colaborará con Belinda y Kenia Os

La intérprete de “Kitty” ya dio por confirmada la colaboración entre Beli Belica y K Os

Por: SUN .

Danna también agradeció las palabras de Cazzu, quien recientemente reconoció su talento. SUN / EL INFORMADOR / ARCHIVO / IG / @belidapop

La cantante mexicana, Danna Paola, ha compartido en redes su gran emoción por los últimos eventos que han ocurrido en su carrera musical, desde cantar junto a Shakira en la Ciudad de México, hasta confirmar una esperada colaboración con Belinda y Kenia Os.

La intérprete de “Kitty” despejó la incógnita que la había rondado y, dio por confirmada la noticia, misma que fue gratamente celebrada por sus fans. 

"Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir… no había tenido la oportunidad de sentarme, bueno, de poderlo decir, pero sí estamos trabajando en algo juntas, no se lo esperaban, estoy muy emocionada, la verdad, como bien dices, creo que esta colaboración será icónica y será de las chicas superpoderosas, sé que lo van a disfrutar mucho y es todo lo que puedo decir".

Danna también agradeció las palabras de Cazzu, quien recientemente reconoció su talento y está envuelta en la polémica por las diferencias que mantiene con Christian Nodal, padre de su hija Inti, y ex de Beli. 

"También la adoro, la respeto muchísimo y le mando muchos besos", concluyó.

