La explosión de una pipa de gas en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ha dejado hasta el momento un saldo de tres personas fallecidas y 70 lesionadas, confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De los 70 heridos, 68 ya han sido identificados por nombre, mientras que dos permanecen en calidad de desconocidos. Brugada indicó que en breve se publicará la lista preliminar de los afectados, la cual será verificada.

"Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron, y tenemos dos en calidad de desconocidos", mencionó la jefa de Gobierno.

La mandataria resaltó la coordinación entre autoridades locales y federales para atender la emergencia, con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La jefa de Gobierno, en conferencia de prensa, confirmó que la empresa dueña de la pipa es Silza, perteneciente a Grupo Tomza.

MF