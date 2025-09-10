Guadalajara destaca decisión del TJA sobre bosque de los Colomos

El ayuntamiento de Guadalajara destacó la decisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco relacionada a la defensa jurídica del Bosque de Los Colomos, la cual revoca un acuerdo de la Quinta Sala que impide la admisión de pruebas del gobierno tapatío.

El ayuntamiento resaltó que se concedió la razón al municipio al calificar como indebido desechamiento de las pruebas presentadas para la defensa del bosque y evitar la construcción de un complejo de departamentos en pleno bosque.

Dicha resolución solo aplica a la admisión de pruebas, por ello, todavía no existe resolución de fondo.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, resaltó la decisión del Tribunal y afirma que se trata de un paso para su protección.

“Hoy el Tribunal de Justicia Administrativa nos dio la razón en la defensa del Bosque de Los Colomos y dimos un paso más para garantizar su protección”.

La alcaldesa se comprometió a seguir cuidando del Bosque de Los Colomos, y dejó en claro que “no permitiremos que se dañe el patrimonio medioambiental de las tapatías y tapatíos. Y por supuesto, estaremos pendientes de la resolución de fondo del asunto”.

El Gobierno de Guadalajara negó en octubre del año pasado la solicitud del Dictamen de trazos, usos y destinos específicos tramitado por una empresa inmobiliaria para el desarrollo de un edificio de departamentos en la zona del bosque.

YC