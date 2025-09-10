Según informaron mediante un comunicado, gracias al operativo coordinado entre la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se logró la detención de un hombre buscado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Enrique “N” fue capturado ayer, 8 de septiembre, en un operativo implementado por Policías de Investigación adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión, en la colonia Los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos acontecieron el 17 de diciembre de 2023, al interior de un domicilio de la Colonia Presidente Madero, en la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Se presume que aquel día, Enrique “N” agredió a una adolescente, sujetándola del cuello con un brazo y cortándole la respiración, mientras la amenazaba de muerte. Después de los hechos, el señalado huyó del lugar y de la Ciudad de México. La víctima logró escapar y denunció el ataque a su madre, lo que permitió iniciar el proceso legal y obtener la orden de aprehensión.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

AO