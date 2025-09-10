Un total de 57 personas resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del puente de la Concordia, de las cuales 19 se encuentran en estado grave, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su visita al lugar del accidente.

La mandataria precisó que, hasta el momento, no se tiene registro de fallecimientos.

De acuerdo con el reporte oficial sobre los traslados, las víctimas fueron distribuidas en distintos hospitales para su atención:

12 personas fueron llevadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente.

9 fueron llevadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata.

15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz.

15 a la Clínica del ISSSTE Morelos.

5 al Instituto Nacional de rehabilitación.

1 al Rubén Leñero.

1 al hospital del ISSSTE de Zaragoza.

Brugada Molina dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya comenzó las diligencias para conocer las causas del accidente de esta tarde.

"Es un lamentable accidente, la Fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó, la causa, en fin, y ha habido una participación inmediata", informó Clara Brugada.

También dijo que se va apoyar a todos los lesionados por la explosión a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez informó que se apoyarán con ambulancias afuera de los hospitales donde hay lesionados de gravedad en caso de que se requiera algún traslado, ya sea terrestre o aéreo.

Sobre el estado de salud del conductor de la pipa, Vázquez dijo que no hay información al momento.

"Es parte de la investigación que se está siguiendo al momento, como pueden ver al fondo sigue habiendo trabajos para terminar de apagar el fuego y enfriar la pipa y en ese momento podremos tener más información si hay o no una persona al interior, sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en el cuerpo", dijo Pablo Vázquez.

MF