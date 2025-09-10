Tlajomulco aprueba declaratoria de emergencia tras desbordamiento del Arroyo Seco

El Gobierno de Tlajomulco aprobó la declaratoria de emergencia tras desbordamiento del Arroyo Seco.

Este miércoles sesionó el Comité de Emergencias, tras las intensas lluvias registradas en días recientes que provocaron el desbordamiento del Arroyo Seco y afectaciones en distintas áreas, particularmente en la avenida Adolf B. Horn y la zona Valle.

Durante la sesión, encabezada por la Secretaría General del Ayuntamiento, se presentó el informe de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal que confirmó la magnitud de los daños. Con base en dicho diagnóstico, se aprobó la declaratoria de emergencia, misma que será remitida a la Unidad Estatal de Protección Civil para su validación y la activación de los protocolos correspondientes.

"El municipio ya hace la declaratoria con esta sesión que acabamos de concluir. En un plazo máximo de 72 horas, la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado deberá realizar la verificación de los daños y, en coordinación con nuestro equipo, definir los apoyos y reparaciones necesarias conforme a los protocolos establecidos", explicó el secretario general, Tomás Figueroa.

Entre los factores que motivaron la declaratoria destacan las inundaciones en fraccionamientos, afectaciones a viviendas y menaje de casas, así como daños a la infraestructura hidráulica y vial.

Los recursos para atender emergencias se destinan de manera conjunta: el Gobierno del Estado aporta el 80 por ciento y el municipio el 20 por ciento en casos de menaje de casas, mientras que en daños a infraestructura la aportación es de 50 por ciento por cada nivel de gobierno.

También se informó que el Gobierno de Tlajomulco activó brigadas de emergencia del programa 24/7 Siempre Chambeando, con maquinaria para atender puntos críticos. Al mismo tiempo, se desplegó personal de la Coordinación General de Cercanía y Corresponsabilidad Social para escuchar a los vecinos y canalizar apoyos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, acudió personalmente a la zona afectada para supervisar los trabajos de desazolve y constatar la intervención de Protección Civil, así como de las áreas municipales de Servicios Públicos, Obras Públicas y Asistencia Social.

Este miércoles también arrancaron obras de renovación vial e hidrosanitaria en avenida Adolf B. Horn.

Se anunció una inversión conjunta de 310 millones de pesos entre el Gobierno de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco.

La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico y la modernización de las redes de agua y drenaje, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundación en la zona.

