Lunes, 08 de Septiembre 2025

Dólar es ZANGOLOTEADO por el peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

La moneda mexicana amanece este 8 de septiembre zangoloteando al dólar; conoce aquí su valor

Por: Ámbar Orozco

Si bien el peso mexicano despierta zangoloteando al dólar, recuerda que la cotización de este cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar. ESPECIAL / Canva

El peso mexicano arranca este lunes zangoloteando el valor del dólar mientras, a su vez, se prepara para la entrega de su informe económico del año 2026. 

A las primeras horas de este día —06:40 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.66 pesos por dólar, lo que representa una ligera pero aliviadora apreciación del 0.26% comparado con el cierre overnight

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.7792 pesos por dólar. 

Otras divisas

Hoy, por fortuna, la moneda mexicana se posiciona en el sexto lugar de ganancias frente al dólar de las dieciséis mayores monedas seguidas por Bloomberg. 

La lista la encabeza el dólar neozelandés (075%), la corona noruega (0.51%) y el dólar australiano (0.490%).

De acuerdo con analistas de Monex, tomando a consideración la flaqueza de la moneda mexicana frente al dólar —que además yace a la espera de una agenda económica ligera— su valor oscilará en un rango entre los 18.69 y 18.79 pesos a lo largo del día.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 8 de SEPTIEMBRE de 2025

Banco Se vende Se compra
Banco Azteca   19.19 17.66
BBVA  19.19 17.70
Banorte 19.00 17.50
Banamex     19.14 18.10

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día por lo que su precio final de compra y venta puede variar. 

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

AO

