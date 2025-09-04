Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Arena Guadalajara: Esta es la lista de conciertos confirmados para el 2025

La Arena Guadalajara fue diseñada para ser un novedoso recinto de espectáculos, con una capacidad de hasta 20 mil personas en el escenario central

Por: El Informador

La cartelera de la Arena Guadalajara para los últimos meses del 2025 se viste de destacados nombres de artistas de talla nacional e internacional. ESPECIAL

La cartelera de la Arena Guadalajara para los últimos meses del 2025 se viste de destacados nombres de artistas de talla nacional e internacional. ESPECIAL

Tras varios meses de espera, finalmente la Arena Guadalajara quedará inaugurada con el concierto de la banda estadounidense Maroon 5, a celebrarse el próximo 2 de octubre.

Este recinto promete ser un espacio multifuncional para eventos de entretenimiento de talla internacional. La Arena Guadalajara fue diseñada para ser un novedoso recinto de espectáculos, con una capacidad de hasta 20 mil personas en el escenario central, adaptable para distintos tipos de presentaciones.

De acuerdo con Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, la Arena Guadalajara "nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia, y estamos orgullosos de abrir sus puertas con un espectáculo de la magnitud de Maroon 5".

Te puede interesar: Paquetazo 3×1: ¿Qué documentos se necesitan para el canje de placas?

Lista de conciertos confirmados en la Arena Guadalajara en el 2025

La cartelera de la Arena Guadalajara para los últimos meses del 2025 se viste de destacados nombres de artistas de talla nacional e internacional. De acuerdo con el sitio web del foro, estas son las presentaciones confirmadas:

  • Maroon 5: 2 de octubre
  • Yuri: 11 de octubre
  • José Madero: 18 de octubre
  • Fey: 25 de octubre
  • Pimpinela: 31 de octubre
  • Luli Pampin: 1 de noviembre
  • 2000s x Siempre: 7 de noviembre
  • Lupita D’Alessio: 14 de noviembre
  • 90s Pop Tour: 21 de noviembre
  • Despechadas Tour  De Mujer a Mujer: 22 de noviembre
  • Marrano Rosa (Pink Floyd Happening): 27 de noviembre
  • El mundo de Fede Vigevani: 30 de noviembre
  • Manuel Turizo: 2 de diciembre
  • Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre
  • Matute: 6 de diciembre
  • Gloria Trevi: 12 de diciembre

La preventa de boletos para Maroon 5, exclusiva para Crédito Banco Azteca, está programada para este 4 y 5 de septiembre. La venta general será a partir del 6 de septiembre a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

Lee también: ¿De cuánto es la fortuna de Giorgio Armani y cuánto vale su lujosa empresa?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones