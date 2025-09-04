Arena Guadalajara: Esta es la lista de conciertos confirmados para el 2025

Tras varios meses de espera, finalmente la Arena Guadalajara quedará inaugurada con el concierto de la banda estadounidense Maroon 5, a celebrarse el próximo 2 de octubre.

Este recinto promete ser un espacio multifuncional para eventos de entretenimiento de talla internacional. La Arena Guadalajara fue diseñada para ser un novedoso recinto de espectáculos, con una capacidad de hasta 20 mil personas en el escenario central, adaptable para distintos tipos de presentaciones.

De acuerdo con Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, la Arena Guadalajara "nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia, y estamos orgullosos de abrir sus puertas con un espectáculo de la magnitud de Maroon 5".

Lista de conciertos confirmados en la Arena Guadalajara en el 2025

La cartelera de la Arena Guadalajara para los últimos meses del 2025 se viste de destacados nombres de artistas de talla nacional e internacional. De acuerdo con el sitio web del foro, estas son las presentaciones confirmadas:

Maroon 5: 2 de octubre

Yuri: 11 de octubre

José Madero: 18 de octubre

Fey: 25 de octubre

Pimpinela: 31 de octubre

Luli Pampin: 1 de noviembre

2000s x Siempre: 7 de noviembre

Lupita D’Alessio: 14 de noviembre

90s Pop Tour: 21 de noviembre

Despechadas Tour De Mujer a Mujer: 22 de noviembre

Marrano Rosa (Pink Floyd Happening): 27 de noviembre

El mundo de Fede Vigevani: 30 de noviembre

Manuel Turizo: 2 de diciembre

Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre

Matute: 6 de diciembre

Gloria Trevi: 12 de diciembre

La preventa de boletos para Maroon 5, exclusiva para Crédito Banco Azteca, está programada para este 4 y 5 de septiembre. La venta general será a partir del 6 de septiembre a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

