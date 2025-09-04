La Arena Guadalajara ya tiene fecha de apertura. El día de ayer miércoles 3 de septiembre, Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, confirmó que Maroon 5 será la banda encargada de "estrenar" el esperado nuevo recinto en el Área Metropolitana de Guadalajara. La fecha ya se encuentra agendada en el calendario: el concierto se realizará el próximo jueves 2 de octubre de 2025. Los boletos para disfrutar de Maroon 5 en la Arena Guadalajara se encuentran en Preventa Exclusiva para Tarjetas de Crédito Banco Azteca. La venta general inicia el próximo sábado 6 de septiembre a través de la taquilla en línea de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.La Arena Guadalajara está diseñada para albergar montajes y espectáculos de gran escala que además será adaptable para diferentes tipos de presentaciones. La capacidad de ingreso será de hasta 20 mil personas y contará con un estacionamiento de más de 2 mil 500 cajones.El recinto está ubicado en la intersección de Periférico Norte 481 y Calzada Independencia.Al momento esta es la lista de conciertos confirmados en el recinto:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB