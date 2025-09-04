La Arena Guadalajara ya tiene fecha de apertura. El día de ayer miércoles 3 de septiembre, Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, confirmó que Maroon 5 será la banda encargada de "estrenar" el esperado nuevo recinto en el Área Metropolitana de Guadalajara. La fecha ya se encuentra agendada en el calendario: el concierto se realizará el próximo jueves 2 de octubre de 2025.

Los boletos para disfrutar de Maroon 5 en la Arena Guadalajara se encuentran en Preventa Exclusiva para Tarjetas de Crédito Banco Azteca. La venta general inicia el próximo sábado 6 de septiembre a través de la taquilla en línea de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

La Arena Guadalajara está diseñada para albergar montajes y espectáculos de gran escala que además será adaptable para diferentes tipos de presentaciones. La capacidad de ingreso será de hasta 20 mil personas y contará con un estacionamiento de más de 2 mil 500 cajones.

El recinto está ubicado en la intersección de Periférico Norte 481 y Calzada Independencia.

Al momento esta es la lista de conciertos confirmados en el recinto:

Yuri: 11 de octubre

José Madero: 18 de octubre

Fey: 25 de octubre

Pimpinela: 31 de octubre

Luli Pampin: 1 de noviembre

2000s x Siempre: 7 de noviembre

Lupita D’Alessio: 14 de noviembre

90s Pop Tour: 21 de noviembre

Despechadas Tour De Mujer a Mujer: 22 de noviembre

Marrano Rosa (Pink Floyd Happening): 27 de noviembre

El mundo de Fede Vigevani: 30 de noviembre

Manuel Turizo: 2 de diciembre

Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre

Matute: 6 de diciembre

Gloria Trevi: 12 de diciembre

Te puede interesar: Rescatan a mujer que cayó dentro de una cripta en panteón de Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

