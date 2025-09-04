Jueves, 04 de Septiembre 2025

Así luce actualmente la Arena Guadalajara (FOTOS)

Maroon 5 estrenará el recinto el próximo jueves 2 de octubre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La Arena Guadalajara ya tiene fecha de apertura: el próximo jueves 2 de octubre. ESPECIAL

Maroon 5 será la primera banda que se presente en la Arena Guadalajara. ESPECIAL

La Arena Guadalajara tendrá una capacidad de hasta 20 mil personas. ESPECIAL

La fecha de estreno ya se encuentra a la venta en preventa. ESPECIAL

Así luce el interior de la Arena Guadalajara. ESPECIAL

La Arena Guadalajara está ubicado en la intersección de Periférico Norte 481 y Calzada Independencia. ESPECIAL

Este es el interior de una de las zonas exclusivas de la Arena Guadalajara. ESPECIAL

La Arena Guadalajara contará con un estacionamiento de más de 2 mil 500 cajones. ESPECIAL

Hay 16 conciertos agendados en la Arena Guadalajara; en unas semanas abre por primera vez sus puertas. ESPECIAL

La Arena Guadalajara alojará todo tipo de eventos. ESPECIAL

La Arena Guadalajara ya tiene fecha de apertura. El día de ayer miércoles 3 de septiembre, Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, confirmó que Maroon 5 será la banda encargada de "estrenar" el esperado nuevo recinto en el Área Metropolitana de Guadalajara. La fecha ya se encuentra agendada en el calendario: el concierto se realizará el próximo jueves 2 de octubre de 2025.  

Los boletos para disfrutar de Maroon 5 en la Arena Guadalajara se encuentran en Preventa Exclusiva para Tarjetas de Crédito Banco Azteca. La venta general inicia el próximo sábado 6 de septiembre a través de la taquilla en línea de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

La Arena Guadalajara está diseñada para albergar montajes y espectáculos de gran escala que además será adaptable para diferentes tipos de presentaciones. La capacidad de ingreso será de hasta 20 mil personas y contará con un estacionamiento de más de 2 mil 500 cajones.

El recinto está ubicado en la intersección de Periférico Norte 481 y Calzada Independencia.

Al momento esta es la lista de conciertos confirmados en el recinto:

  • Yuri: 11 de octubre
  • José Madero: 18 de octubre
  • Fey: 25 de octubre
  • Pimpinela: 31 de octubre
  • Luli Pampin: 1 de noviembre
  • 2000s x Siempre: 7 de noviembre
  • Lupita D’Alessio: 14 de noviembre
  • 90s Pop Tour: 21 de noviembre
  • Despechadas Tour  De Mujer a Mujer: 22 de noviembre
  • Marrano Rosa (Pink Floyd Happening): 27 de noviembre
  • El mundo de Fede Vigevani: 30 de noviembre
  • Manuel Turizo: 2 de diciembre
  • Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre
  • Matute: 6 de diciembre
  • Gloria Trevi: 12 de diciembre

