La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece a sus clientes la opción de activar el recibo de luz en formato digital. Conocido como paperless, esta modalidad permite consultar y descargar el recibo en línea de manera rápida, segura y sin retrasos, además de contribuir al cuidado del medio ambiente al reducir el consumo de papel para su impresión.

Por si te interesa descargarlo, te decimos cómo puedes activarlo de manera fácil.

Elegir el uso del recibo digital tiene diversas ventajas, entre estas, que los usuarios reciben su comprobante de forma automática en su correo electrónico, lo que elimina la posibilidad de que llegue con retraso o se pierda. También es más práctico, pues se puede acceder a éste desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (computadora, celular o Tablet), lo que facilita llevar un mejor control de los pagos y consumos de energía eléctrica.

Además, al dejar de utilizar papel, se apoya directamente a la sustentabilidad y se disminuye el impacto ambiental.

Para que una persona pueda visualizar el recibo, primero debe registrarse en el portal oficial de la CFE. Es un proceso rápido que solo requiere dar de alta un usuario y una contraseña. Una vez que se haya creado la cuenta, se podrá ingresar fácilmente cada vez que se necesite.

Es sencillo realizar de alta en este enlace https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Registro.aspx

Una vez que estés registrado tras seguir los pasos señalados, aparecerá en pantalla el menú para ingresar.

Paso a paso para activar tu recibo de luz digital de la CFE fácil

El proceso para activar el paperless de CFE es sencillo y se realiza directamente en el portal oficial. Solo necesitas seguir estos pasos:

Ingresa a Mi CFE en el sitio cfe.gob.mx

En el menú selecciona la opción "Administrar mis recibos"

Elige el número de servicio que deseas digitalizar

Después, el recibo comenzará a llegar automáticamente a tu correo electrónico en cada periodo de facturación

También se puede descargar el recibo de Internet

Con el recibo digital de CFE, los usuarios ya no dependen del papel. Basta con acceder al correo registrado o ingresar a la plataforma Mi CFE para descargar el comprobante en cualquier momento. Esta opción también es útil en trámites donde se requiere presentar el recibo, ya que siempre se cuenta con una copia digital a la mano lista para imprimir, enviar, o descargar.

