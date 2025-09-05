Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY viernes 05 de septiembre de 2025?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 05 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas, reportando solamente una zona como Aceptable.Santa Margarita: 14 puntos IMECA Santa Anita: 35 puntos IMECA Las Pintas: 26 puntos IMECA Miravalle: 32 puntos IMECA Tlaquepaque: 19 puntos IMECA Oblatos: 16 puntos IMECA Santa Fe: 36 puntos IMECAPoblación en general:El riesgo en salud es mínimo.Población sensible:Personas que son sensibles al ozono (O3) o material particulado (PM10 y PM2.5) pueden experimentar irritación de ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flema, dificultad para respirar o sibilancias.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Reduce las actividades físicas vigorosas* al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV