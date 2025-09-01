El cambio de placas en Jalisco durante el 2025 es un procedimiento obligatorio para el 70% del parque vehicular de la región, puesto que, según con las autoridades, son los propietarios con placas de diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva" deben realizar el canje.

De este modo, para el año siguiente, todos los vehículos que circulen en el estado deberán portar los diseños de placas más recientes: "Collage" (2019), y el nuevo "Cabañas".

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

¿Quiénes deben hacer cambio de placas en Jalisco en septiembre?

Si realizaste el pago de tu refrendo y recibiste el cupón para aprovechar el esquema de Paquetazo 3×1, es necesario que agendes tu cita para el canje de placas en el plazo indicado por las autoridades. En el mes de septiembre, el turno es de las placas con terminación en 7 y 8.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

Calendario de cambio de placas en Jalisco 2025

Durante los meses restantes del año, los propietarios deben realizar el cambio de láminas en las siguientes fechas:

Septiembre: terminaciones 7 y 8

Octubre: terminaciones 8 y 9

Noviembre: terminaciones 9 y 0

Cabe señalar que las sanciones por no portar los nuevos diseños de placas en Jalisco comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026, según informó el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe.

