De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes algunas zonas de la Ribera de Chapala cuentan con probabilidad de lluvias ligeras durante el día, y de tormentas con descargas eléctricas en la tarde y la noche.

Te puede interesar: Arena Guadalajara: Esta es la lista de conciertos confirmados para el 2025

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 5 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, Ajijic cuenta con una baja probabilidad de lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana de este viernes. Por la noche es posible que se presente una tormenta acompañada de actividad eléctrica. Para el resto del día se prevé una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente nublado.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 10:00 30% 20:00 30% 23:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

De acuerdo con el pronóstico, en Jocotepec la probabilidad de lluvia durante el día es constante, aunque en avanzadas horas de la tarde y durante la noche estos eventos podrían ser más intensos y venir acompañados de descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 11:00 30% 14:00 30% 17:00 60% 20:00 40%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

Chapala

En Chapala se espera que predomine una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. A partir de las 17:00 horas es posible que se presenten chubascos.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 30% 23:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Se pronostica que este viernes en Ocotlán predomine un cielo parcialmente nublado, con posibilidades de lluvia en las últimas horas de la tarde y durante la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 30% 23:00 30%

En cuanto a la temperatura, se prevé una máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

