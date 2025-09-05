El día de ayer, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social salvó a un perro que habría sido víctima de presunto maltrato animal. A la par se iniciaron las indagatorias que permitan dar con el responsable de los hechos.

Por la mañana, a través de medios de comunicación y redes sociales, la Fiscalía del Estado recibió un reporte acompañado de un video donde se puede observar a un individuo que, al caminar por la vía pública, al parecer agrede con un machete a un perro, en calles de la Colonia Del Mezquite, en el Municipio de Tonalá.

Al presentarse en el domicilio se recabó el testimonio de vecinos quienes indican que la misma persona podría estar involucrada en otros casos de agresiones similares a animales. La Unidad de Crueldad Animal, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, dio con el canino que estaba herido en calles de la colonia.

La víctima responde al nombre del "Güero" y los vecinos entrevistados por los elementos de seguridad aseguran que se trata de un animal dócil y amigable. Al momento de su resguardo, familias le demostraron su cariño así como el deseo de adoptarlo próximamente. El "Güero" recibirá la atención necesaria en el Centro de Control y Salud Animal.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación social ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos y lograr dar con la persona responsable del ataque al canino.

Se exhorta a la población a acudir a los distintos centros de control animal o unidades de protección animal de los municipios del Estado para que realicen una adopción responsable.

