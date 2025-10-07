Por atentar en contra del interés legítimo y la organización ciudadana frente a las autoridades, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, denunció que la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Claudia Sheinbaum y aprobada por el pleno del Senado el pasado 2 de octubre, contempla abusos en perjuicio de la población, la calificó como una “locura” e hizo un llamado a formar un bloque opositor real para combatir a Morena y sus aliados.

La dirigente tricolor señaló que el partido gobernante busca instaurar una "narcodictadura comunista". Con la reforma a la Ley de Amparo, dijo, la oposición a proyectos como el Tren Maya ya no será posible, y denunció una persecución política en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego de que le fueran expropiadas algunas propiedades en Campeche, así como que Andrés Manuel López Obrador continúa dictando órdenes a la Presidenta Sheinbaum Pardo.

Además, recordó que su partido interpuso un amparo para la construcción de viviendas dentro del Bosque de Nixticuil, en Zapopan, acciones que con la reforma ya no serán posibles, alertó. "Nosotros somos los que logramos la suspensión de unas casas que querían hacer, de un fraccionamiento, donde la magistrada 'casitas', que la tenemos denunciada , les dio el permiso para construir dentro de un Área Natural Protegida.

Nosotros, con los vecinos, logramos la suspensión y presentamos un amparo colectivo. Se nos otorgó la suspensión por parte de un juez federal. Eso ya no va a poder hacer porque a Morena no le gusta que los ciudadanos nos organicemos, alcemos la voz para defender nuestros recursos naturales, para acceder a la salud, para oponernos a una obra como la de esta locura del Tren Maya que no sirve para nada", comentó.

"Ese derecho que hoy quieren eliminar, del interés jurídico, no es otra cosa más que una reforma priista del 2013 para garantizar el interés colectivo en los juicios de amparo. Eso es del PRI. Nosotros los priistas, progresistas, en la conquista de derechos humanos. Ahí está la reforma de derechos humanos, que es del PRI, y hoy todo eso lo echan para atrás", añadió Haro Ramírez.

Asimismo, la excandidata a la gubernatura de Jalisco reprochó que Movimiento Ciudadano ha votado en conjunto con Morena y sus aliados polémicas reformas, como la llamada Ley espía y la reforma al Poder Judicial. Agregó que "si hubiésemos caminado juntos" en 2021 y en 2024, la composición del país sería distinta, por lo que hizo un llamado a que asociaciones de la sociedad civil, cúpulas empresariales y partidos de oposición conformen un bloque de cara a las elecciones intermedias de 2027.

"Si hubiésemos caminado juntos, Morena no tendría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y no hubiera pasado la reforma al Poder Judicial, la Ley espía, la Ley contra la libertad de expresión, esta locura de la reforma a la Ley de Amparo. No hubieran desaparecido los organismos constitucionalmente autónomos, siete de ellos. No estaríamos a punto de perder la democracia como lo quiere Morena para desaparecer a la oposición, entonces vuelvo a lo mismo: es un enorme, gran llamado para que construyamos desde ya un bloque inteligente, un bloque que le haga frente, un bloque valiente para enfrentar a Morena", apuntó.

MV