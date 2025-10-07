Deja "Priscilla" inundaciones, daño en negocios y vehículos en Puerto Vallarta

El paso del huracán "Priscilla" por las costas de Jalisco dejó inundaciones en la zona de playa de Puerto Vallarta y decenas de negocios y vehículos afectados.

Sergio Ramírez, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos , informó que se registraron inundaciones de hasta un metro en la zona del malecón.

" 'Priscilla' por lluvias no nos dejó afectaciones, no representa un riesgo importante ya, la presencia de vientos ha sido mínima. Tuvimos reportes de vientos con rachas de 40 a 70 kilómetros y el día de hoy hemos estado reportando un aumento del oleaje ", comentó.

El funcionario estatal explicó que desde la zona del API, donde llegan los cruceros, hasta la zona de malecón de Puerto Vallarta, se registraron inundaciones en toda la franja de la playa hasta la Avenida Medina Ascencio.

Lee también: Fiscalía de Jalisco reporta la localización de 28 personas desaparecidas

" Hay afectaciones a comercios y a vehículos, no tenemos personas lesionadas y ya estamos trabajando con autoridades municipales ", explicó.

Detalló que se instaló un puesto de mando en la antigua Presidencia Municipal frente a Los Arcos, desde donde se está monitoreando y trabajando en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

" Actualmente, las banderas se encuentran en color rojo, las playas están cerradas y las vamos a mantener de esta manera ", precisó Sergio Ramírez.

De acuerdo con el titular de Protección Civil, el resto de los municipios de la costa de Jalisco no registraron afectaciones por el paso del huracán "Priscilla".

Aclaró que la temporada de huracanes atravesará su etapa más crítica el 15 de octubre y se extenderá hasta principios de noviembre.

Te recomendamos: Policía del Estado asegura predio con Tigre de Bengala en Villa Hidalgo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF