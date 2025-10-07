Este martes 7 de octubre, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que van 19 personas detenidas y procesadas como resultado de las investigaciones por el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco; entre ellas, el presidente municipal y el jefe de la policía de un municipio cercano, presuntamente por vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG) y actividades de huachicol.

Durante "La Mañanera del Pueblo" de hoy de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gertz Manero destacó que el aseguramiento del rancho ha sido clave para disminuir los niveles de violencia y criminalidad en esa región.

"Tenemos 19 personas procesadas por delitos de carácter federal, entre las cuales está el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano. Obtuvimos la información de esa relación con asuntos de huachicol y del Cártel Nueva Generación. Aseguramos el inmueble y creemos que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos hechos", señaló el fiscal en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

El titular de la FGR agregó en el Salón de Tesorería que las autoridades aún no han determinado la identidad de los restos hallados en el lugar.

"Hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales, ni de las nuestras federales, que nos haya dado un solo caso", aclaró Gertz Manero.

El caso del Rancho Izaguirre se dio a conocer tras el hallazgo de restos humanos en una propiedad presuntamente utilizada por el CNG como centro de operaciones en la región de los Valles de Jalisco.

