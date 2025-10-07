Luego de que ayer fuera aprobado el dictamen del proyecto de la reforma al Poder Judicial en Jalisco en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la diputada y coordinadora de la bancada priista en el legislativo local, María del Refugio 'Cuquis' Camarena Jáuregui, acusó que Movimiento Ciudadano está en una "parálisis legislativa", en la cual demoraban la construcción de la reforma pese a la insistencia de avalar el proyecto.

"Teníamos hasta el 15 de marzo para presentar esta reforma constitucional local y, sin embargo, habíamos hecho, desde la Junta de Coordinación Política, varias llamadas al presidente de la JUNCOPO (el emecista José Luis Tostado Bastidas). Poníamos el tema sobre la mesa, veíamos la necesidad palpable de que realmente las y los coordinadores comenzáramos a trabajar este tema. Ya se estaba trabajando con un grupo de asesoras y asesores de cada grupo parlamentario donde se estaban analizando y valorando las siete iniciativas que se presentaron en el Congreso del Estado […]. Nosotros en ningún momento estamos atacando a Movimiento Ciudadano, simplemente estamos diciendo que no podemos seguir en esta parálisis legislativa que hemos venido teniendo todos estos meses, y que debemos de actuar y darle soluciones a las y los ciudadanos", apuntó.

La legisladora local anotó que las siete iniciativas incluidas en el dictamen son producto de un trabajo colegiado en consenso, que incluye propuestas del PRI, de la sociedad civil, del Poder Judicial del Estado, de las bancadas del PAN, Morena, Hagamos, Futuro, Partido del Trabajo y del Gobernador Pablo Lemus. En el proyecto aprobado con seis votos a favor se propone que los aspirantes que busquen competir por un cargo en la elección judicial de 2027 en Jalisco sean sometidos a exámenes de conocimiento, y quienes obtengan las mejores calificaciones tendrán la posibilidad de aparecer en las boletas.

También se prevé un proceso de insaculación, principal punto de desencuentro entre MC y Morena, que será utilizado como método de desempate para elegir a los aspirantes, en caso de que obtengan la misma calificación o haya problemas de paridad de género. Asimismo, los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa formarán parte de la elección. Camarena Jáuregui hizo un llamado a que MC y el Partido Verde, las dos fuerzas políticas que no forman parte del dictamen aprobado, se sumen a la construcción de la reforma al Poder Judicial en la entidad.

"En este dictamen vienen contempladas las necesidades que ellos mismos pusieron en sus iniciativas. No hay algo objetable en este dictamen. Ayer lo comentaba en rueda de prensa: este dictamen será, sin duda alguna, una referencia nacional. Hay tres estados en la República que al día de hoy no tenemos la reforma constitucional local al Poder Judicial, y Jalisco es uno de ellos […]. El bloque opositor, yo creo que ahí está, ya lo vieron el día de ayer y no es con la intención de dañar, sino todo lo contrario: que se respeten a las fuerzas políticas, que se respete el Poder Legislativo porque somos un poder autónomo. No somos empleados del Ejecutivo, que se respeten a los municipios, que se respete el Estado. Ese es el objetivo", finalizó.

