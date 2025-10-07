Fiscalía de Jalisco reporta la localización de 28 personas desaparecidas

El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín donde asegura que se registraron 28 localizaciones de personas desaparecidas en la entidad.

El boletín informa que estos hallazgos se dieron en el periodo que comprende la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de este año y la cifra supera el número total de denuncias recibidas en ese mismo periodo.

Las personas fueron encontradas gracias a las labores de investigación y búsqueda de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. Del total de personas localizadas, 15 contaban con una carpeta de investigación, mientras que 13 hallazgos se derivaron de reportes emitidos a través de Alerta AMBER.

De las 15 personas localizadas con carpetas de investigación:

10 fueron encontradas con vida

5 fallecidas

Según el boletín, en este mismo periodo se recibieron 13 denuncias por desaparición, cifra menor al total de personas localizadas, lo que, según la Fiscalía, evidencia un avance significativo en la capacidad de respuesta y efectividad de las acciones emprendidas por este organismo.

Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco , la entidad cuenta con 15 mil 878 personas desaparecidas, entre las que se cuentan mil 808 mujeres y 14 mil 70 hombres.

Por otro lado, este mismo portal registra 19 mil 476 personas localizadas desde el 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2025.

