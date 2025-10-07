Guadalajara será sede de la octava edición de Expo Fire & Safety, el evento de seguridad contra incendios más grande de Latinoamérica, el cual se realizará del 27 al 29 de octubre próximo en Expo Guadalajara.

El evento es organizado por la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI).

Más de 5 mil asistentes en Expo Fire & Safety

Expo Fire & Safety contará con un piso de exhibición de más de 7 mil 500 metros cuadrados, con 229 stands que presentarán soluciones en protección contra incendios, conferencias de marcas de la industria, master class de expertos internacionales, evaluaciones, diagnósticos y productos certificados . Se espera la participación de más de 5 mil asistentes provenientes de 16 países.

Víctor Espínola, director general de AMRACI y CONAPCI, explicó que, por primera vez, la exposición se realiza en la ciudad luego de siete ediciones efectuadas en la Ciudad de México.

“Va a ser la más grande; esperamos una afluencia de 5 mil visitantes, especialistas en temas contra incendios, además de autoridades de gobierno, representantes de la academia, industriales y visitantes de al menos 16 países”, comentó.

Lo más avanzado en tecnología de seguridad contra incendios

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez, explicó que en esta exposición se presentará lo más avanzado en tecnología de seguridad contra incendios.

“Van a encontrar la última tecnología en protección contra incendios para el cuidado de instalaciones eléctricas.

La tecnología ha avanzado mucho; la protección eléctrica requiere un cuidado muy especial, particularmente por las baterías de ion litio, lo cual ha representado un reto para los servicios de emergencia a nivel global.

En la exposición podrán conocer tecnologías para prevenir incendios en instalaciones eléctricas y en el manejo de baterías”, comentó.

Durante la Expo también se llevará a cabo la primera Asamblea Anual de Metro México, que agrupa a los jefes de bomberos de las principales ciudades del país.

