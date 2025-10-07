Después de destacar en la Liga Mexicana de Beisbol con los Guerreros de Oaxaca, el pitcher abridor Alemao Hernández regresa a casa con el principal objetivo de obtener la corona por segundo año consecutivo con los Charros de Jalisco en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El nacido en Guadalajara fue uno de los brazos más determinantes en la obtención del tercer título para Jalisco en la LMP. Por lo que, en entrevista con EL INFORMADOR, confesó que sería grato obtener un bicampeonato en su tierra natal, puesto que esa hazaña ya la consiguió en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con los Tigres de Licey en 2023 y 2024.

"Estoy muy contento de regresar a casa y, además, motivado, con muchas expectativas. Personalmente, la verdad es que sí, estoy buscando un bicampeonato aquí en México porque yo ya lo obtuve en República Dominicana, así que obtener un bicampeonato aquí en casa sería muy bonito y satisfactorio".

"Por mi parte, seguiré dando mi cien por ciento para aportar mi grano de arena al equipo. A pesar de que seremos la escuadra para vencer, no debemos de subestimar a los rivales, siempre con la misma intensidad, ya que, estamos en la búsqueda del bicampeonato y para lograrlo tenemos que jugar al doscientos por ciento", reconoció Hernández.

De acuerdo con datos de la LMP, el tapatío se ha consolidado como el lanzador inicial más confiable para los Charros en los últimos tres años, superando a Luis Iván Rodríguez o Javier Solano, ya que registra una marca de 15-10 en 35 juegos disputados del rol regular, en los que proyectó una efectividad de 3.35 y acumuló 99 ponches.

Con Oaxaca en el circuito veraniego también dejó sensaciones positivas al haber lanzado en 17 compromisos en los que se adjudicó cinco victorias y apenas una derrota, sumando 51 strikeouts. Por lo que, Alemao explicó si existe alguna diferencia en cuanto a calidad y nivel de competencia entre la LMB y LMP.

"Para mí, siempre han sido dos ligas fuertes. No puedes pensar que una es más fuerte y la otra es más fácil, porque debes de tener un respeto por el beisbol y, la verdad es que siempre las afronto por igual, con la misma intensidad porque, siempre he dicho que eso te hace un mejor pitcher con más calidad".

"Además, cerca del 70% o más de los que están en verano también juegan invierno, entonces eso permite mantener la competencia en las dos ligas. Creo que, no hay ninguna diferencia, excepto que Jalisco es un parque en el que no se da tanto el picheo, pero me he adaptado muy bien en estos ya casi siete años con Charros. Y, bueno, vengo de un parque que también es bastante difícil, como Oaxaca, pero siempre trato de hacer mi trabajo y no darle importancia a qué tipo de campo sea", manifestó el zurdo.

