Lanzan campaña "México en Cada Joya" para promover la industria

La Cámara de Joyería Jalisco lanzó el programa “México en Cada Joya”, con el que se busca impulsar, promover y fortalecer a las empresas fabricantes de joyería en el país, consolidando su competitividad a nivel nacional e internacional.

La presidenta de la Cámara de Joyería de Jalisco, Lourdes Cázares Ruiz, explicó que se trata de un proyecto que identificará y distinguirá a las empresas que se dedican a la fabricación de joyería mexicana, dándole reconocimiento a las que trabajan en este sector tanto de manera artesanal como industrial.

"Desde Cámara de Joyería de Jalisco estamos desarrollando diversos incentivos y proyectos de difusión para que el consumidor identifique a las empresas que fabrican joyería mexicana, la cual destaca por ser joyería de alto diseño, con una gran diversidad de modelos que van desde lo tradicional hasta lo moderno y como una inversión rentable para su peso y calidad en el kilataje" , comentó.

La dirigente del sector joyero dijo que en lo que va de este año la industria ha tenido un crecimiento sostenible, gracias al dinamismo del sector joyero en México. Para el cierre de este 2025 se prevé un crecimiento del 17 por ciento en comparación al año pasado.

"Creo que ya lo estamos logrando, vamos a cerrar con un crecimiento del 5 por ciento en esta exposición y con eso vamos a lograr el 17 por ciento proyectado", dijo. No obstante, aclaró que ha sido difícil esta temporada debido al incremento en los precios del oro que alcanzó niveles históricos.

Esta mañana se inauguró en Expo Guadalajara la Expo Joya Octubre 2025, la cual se realizará del día 7 al 9. En ella participan 350 marcas expositoras que ofrecerán lo más novedoso en joyería terminada, maquinaría y herramientas para la fabricación, entre otros insumos.

