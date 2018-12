"Olvidan" mesa de seguridad encabezada por Claudia Delgadillo

Desde el viernes pasado las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz Región Guadalajara, encabezadas por la secretaria técnica, Claudia Delgadillo dejaron de realizarse en el Palacio Federal donde originalmente fueron iniciadas y a las cuales solo asistían representantes del Ejército y la Policía Federal.

Dichas mesas habían sido establecidas en 15 regiones de Jalisco por mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, desde hace cuatro días que ni Delgadillo ni alguno de los convocados asiste, de acuerdo con los trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en el Palacio Federal, donde se llevaban a cabo. Los empleados tampoco tienen información certera sobre dónde se estarían realizando, en caso de que continúen.

“El jueves todavía vinieron, el viernes ya no. Yo sé porque a mí me pedían que tuviera todo listo dentro de la sala, que no les faltara que el café o eso, pero desde el viernes que ya no”, expresó uno de los guardias del recinto.

Entre los funcionarios convocados a dichas mesas de seguridad que no se presentaron durante los días que se desarrollaron se encuentran el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro y representantes de la Comisaría tapatía, la Fiscalía del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Desde el inicio de las Mesas para la Construcción de la Paz, el pasado domingo 2 de diciembre, el tema de la seguridad se polarizó en dos políticas pues ni el gobernador saliente, ni el el electo, así como los alcaldes municipales de al menos 10 de las 15 regiones, asistieron, al considerar que estas ponían en riesgo la autonomía del Estado y de los munícipes pues no serían convocadas por ellos, sino por un secretario técnico elegido por parte de Morena.

Una vez que Enrique Alfaro tomó protesta como gobernador del Estado, instaló por su parte el Consejo Estatal de Seguridad al que asistieron representantes de corporaciones de seguridad, presidentes municipales de cabeceras regionales, así como de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, a esta no fueron convocados ni los secretarios técnicos regionales, ni el delegado Estatal, Carlos Lomelí.

