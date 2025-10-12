Paquetazo 3×1: Confirman MULTA para quienes no hagan cambio de placas a tiempo

Los propietarios de vehículos que no realicen a tiempo el cambio de placas para portar los diseños vigentes se enfrentarán a una multa, informó el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, en una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes 6 de octubre.

El funcionario público indicó que el próximo año, el canje de placas sí tendrá un costo e implicará una multa por incumplimiento, además, los vehículos que no realicen el trámite no podrán circular en el estado.

En este escenario, invitó a la ciudadanía a realizar el cambio de láminas a tiempo, aprovechando los beneficios del esquema Paquetazo 3×1.

"La invitación que hacemos es que, pues si es gratuita, no te estamos cobrando nada, pues háganlo. Invitar a la gente a que se acerque al canje de placas, porque es importante para la seguridad del Estado. La inversión es fuertísima en materia de nuevas cámaras, nuevos elementos de seguridad, un nuevo C5. Hay una inversión muy fuerte para que la gente tenga más seguridad", dijo el secretario de Hacienda.

¿De cuánto será la multa por no cambiar placas en Jalisco?

Aunque no precisó el monto exacto, el García Sotelo estimó que la multa, junto con el costo de las nuevas placas, podría superar 3 mil pesos.

Los propietarios de vehículos todavía tienen tres meses para realizar el trámite, antes de que las sanciones comiencen a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, el cambio deben realizarlo los vehículos que porten las placas "Maguey", "Gota" y "Minerva", lo que equivale al 70% del parque vehicular de la región.

Para el siguiente año, solo podrán circular los vehículos que porten los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas".

Ambos cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

MB

