La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ajustó su agenda de este domingo 12 de octubre para enfocarse en la atención de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en el país, las cuales, hasta el momento, han dejado más de 40 fallecidos y 27 personas desaparecidas; 117 municipios resultaron afectados.

La Mandataria canceló la visita que tenía programada este domingo en Chalco, Estado de México, para encabezar la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en ese municipio.

La Oficina de la Presidencia de la República había informado que este domingo la Jefa del Ejecutivo federal estaría a las 10:45 horas en dicha localidad para inaugurar la sede de la universidad pública. Sin embargo, la noche del sábado, la dependencia federal informó que la Mandataria no tendrá actividades públicas el día de hoy.

Anoche, en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que el Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente para atender la emergencia por las afectaciones de las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que para atender esta emergencia se está en coordinación con la gobernadora y los gobernadores de dichas entidades federativas, así como diversas autoridades del gobierno federal.

MB

