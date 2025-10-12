Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum ajusta su agenda para atender emergencia por lluvias

Anoche, Sheinbaum informó que el Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente para atender la emergencia por las fuertes lluvias

Por: SUN .

La Presidenta no tendrá actividades públicas el día de hoy. ESPECIAL/Presidencia de México

La Presidenta no tendrá actividades públicas el día de hoy. ESPECIAL/Presidencia de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ajustó su agenda de este domingo 12 de octubre para enfocarse en la atención de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en el país, las cuales, hasta el momento, han dejado más de 40 fallecidos y 27 personas desaparecidas; 117 municipios resultaron afectados.

La Mandataria canceló la visita que tenía programada este domingo en Chalco, Estado de México, para encabezar la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en ese municipio.

Revisa: Remanente de "Raymond" afectará con fuertes lluvias a estos estados

La Oficina de la Presidencia de la República había informado que este domingo la Jefa del Ejecutivo federal estaría a las 10:45 horas en dicha localidad para inaugurar la sede de la universidad pública. Sin embargo, la noche del sábado, la dependencia federal informó que la Mandataria no tendrá actividades públicas el día de hoy.

Anoche, en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que el Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente para atender la emergencia por las afectaciones de las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que para atender esta emergencia se está en coordinación con la gobernadora y los gobernadores de dichas entidades federativas, así como diversas autoridades del gobierno federal.

Lee también: Asesor de Trump acusa al Comité del Nobel de "anteponer la política a la paz"

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones