Mesas de seguridad continuarán aún sin presencia del gobernador: Lomelí

La segunda Mesa de Seguridad Estatal para la Construcción de la Paz en la sede de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) fue llevada a cabo este lunes sin la presencia del gobernador estatal ni el gobernador electo, sin embargo, de acuerdo con Carlos Lomelí, secretariado técnico de esta Mesa, las reuniones continuarán aún sin su presencia.

"Continuaremos con la estrategia alineados a lo federal, continuaremos con la estrategia que venga a fortalecer la paz y la tranquilidad en Jalisco; no vamos más que a invitarlos y estar a disposición de lo que disponga el gobernador entrante pero no podemos desistir. Las Mesas se van a llevar a cabo con o sin voluntad de ellos, es una instrucción del Presidente", manifestó el secretario.

Según explicó Lomelí, el aún gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, y una vez que tome el cargo, el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, son quienes deben convocar a la conformación de esta mesa, pues es responsabilidad del Gobernador en turno brindar a los jaliscienses las condiciones de seguridad que requieren.

"Aquí no se viene a competir en ningún sentido con el gobernador, los jaliscienses ya tomaron su decisión y han decidido que sea Enrique (Alfaro) quien los represente como Gobernador. Nosotros seremos respetuosos, lo único que estamos haciendo es un llamado a la construcción de la paz en Jalisco y espero que de manera inmediata se sume el Estado, ya sea el electo o el constitucional", expresó.

De acuerdo con el secretario y también delegado federal en Jalisco de Morena, al tratarse de una instrucción por parte del Presidente, las conversaciones con el gobernador y los alcaldes continuarán pues consideró que la seguridad de los jaliscienses y los mexicanos "está lejos de cualquier color, cualquier siglas y cualquier capricho".

A esta segunda reunión acudieron los mismos integrantes de la pasada Mesa: el coordinador de la PGR en la entidad, Jaime Rodríguez; el coordinador estatal de la Policía Federal, Pedro Hernández y el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Eduardo Sosa.

Mesa de seguridad en Guadalajara, con un solo asistente

Solo el capitán primero de la Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Jalisco asistió a la Mesa de la región Guadalajara convocada por la secretaria técnica, Claudia Delgadillo.

De acuerdo con Delgadillo, se invitó nuevamente a todos los entes que deberían estar en esta Mesa, entre los que se encuentran el alcalde de Guadalajara, un representante de la comisaría tapatía y de la Fiscalía Estatal, sin embargo, por segunda ocasión nadie de ellos acudió.

"No hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades que creo que son las implicadas, no han comparecido en estas mesas y no es un tema donde nosotros tengamos alguna atribución, solamente en el estar compartiendo las alertas que lleguen a Plataforma México", expresó la secretaria.

El Informador / R. Bobadilla

Agregó que esta segunda mesa fue benéfica gracias a que el capitán de la Infantería presentó diferentes panoramas de soluciones de conflictos que se pueden llevar a cabo si el ejército interviene en Guadalajara, a través de la acción del grupo Fuerzas de Reacción Inmediatas Mixtas (FRIM), integradas por las Fuerzas Armadas, el Gobierno del Estado y autoridades municipales, que ya había sido puesto en marcha durante 2017 en la Entidad. Sin embargo, solo es necesario que las autoridades responsables den la autorización para llevarlo a cabo nuevamente.

"Si el tema es dejar las mesas solas, solamente nos han estado dejando solos para poder aprender. Pero estoy segura que no tarda mucho en que el presidente municipal de Guadalajara, el secretario general, la comisaría, el ministerio público, que todos están notificados, estén compareciendo a la mesa", dijo.

LS