El pasado lunes 6 de octubre, una periodista originaria de San Luis Potosí, Anahí Torres, asistió por primera vez a "La Mañanera" encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero su visita no fue para cuestionar alguno de los temas tratados por la edil y sus secretarios, sino para pedir ayuda.

Desde Palacio Nacional, durante la sesión de preguntas de la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum dio la palabra a una periodista de nombre Anahí Torres, quien refirió trabajar en el estado de San Luis Potosí y haber publicado notas periodísticas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, donde presuntamente se vio involucrado el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona , y el secretario de gobierno, José Guadalupe Sánchez . Estas publicaciones, dijo la periodista, le valieron ser víctima de un atentado .

" [...] el 24 de mayo de este año, durante su visita a San Luis Potosí, tuve el honor de entregarle personalmente una carta en la que le expuse los ataques a la libertad de expresión y el hostigamiento de diversos personajes del gobierno estatal a periodistas .

" Este pasado 2 de octubre fui víctima de un atentado: 4 hombres con armas largas me interceptaron fuera de mi oficina, hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia 2 periodistas más, uno de ellos Omar Niño, el otro Carlos Domínguez " afirmó Torres con la voz entrecortada.

Anahí Torres mencionó que las notas tuvieron impacto en redes sociales y su alcance fue bastante incómodo para los funcionarios involucrados, por lo que acudió a "La Mañanera" buscando apoyo por parte de la Mandataria para investigar desde el ámbito federal esta supuesta red de vigilancia.

" Presidenta, mi caso no es un caso aislado. En San Luis Potosí periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad, donde cuestionar se ha vuelto un riesgo. Mi pregunta concreta sería: ¿podría su gobierno revisar directamente la actuación del gobierno de San Luis Potosí y del gobernador [...] respecto a los casos de hostigamiento, espionaje y censura hacia periodistas en San Luis Potosí? ", cuestionó Torres.

Ante esta delicada situación, Sheinbaum aseguró que revisaría el caso y, además, le ofreció protección a la periodista: " Sí, si te parece terminando la conferencia, que Arturo Median pueda atenderte y poder revisar estos casos, tanto para apoyo de protección como para una revisión ."

