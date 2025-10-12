El pasado lunes 6 de octubre, una periodista originaria de San Luis Potosí, Anahí Torres, asistió por primera vez a "La Mañanera" encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero su visita no fue para cuestionar alguno de los temas tratados por la edil y sus secretarios, sino para pedir ayuda.Desde Palacio Nacional, durante la sesión de preguntas de la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum dio la palabra a una periodista de nombre Anahí Torres, quien refirió trabajar en el estado de San Luis Potosí y haber publicado notas periodísticas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, donde presuntamente se vio involucrado el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, y el secretario de gobierno, José Guadalupe Sánchez. Estas publicaciones, dijo la periodista, le valieron ser víctima de un atentado."[...] el 24 de mayo de este año, durante su visita a San Luis Potosí, tuve el honor de entregarle personalmente una carta en la que le expuse los ataques a la libertad de expresión y el hostigamiento de diversos personajes del gobierno estatal a periodistas."Este pasado 2 de octubre fui víctima de un atentado: 4 hombres con armas largas me interceptaron fuera de mi oficina, hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia 2 periodistas más, uno de ellos Omar Niño, el otro Carlos Domínguez" afirmó Torres con la voz entrecortada.Anahí Torres mencionó que las notas tuvieron impacto en redes sociales y su alcance fue bastante incómodo para los funcionarios involucrados, por lo que acudió a "La Mañanera" buscando apoyo por parte de la Mandataria para investigar desde el ámbito federal esta supuesta red de vigilancia."Presidenta, mi caso no es un caso aislado. En San Luis Potosí periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad, donde cuestionar se ha vuelto un riesgo. Mi pregunta concreta sería: ¿podría su gobierno revisar directamente la actuación del gobierno de San Luis Potosí y del gobernador [...] respecto a los casos de hostigamiento, espionaje y censura hacia periodistas en San Luis Potosí?", cuestionó Torres.Ante esta delicada situación, Sheinbaum aseguró que revisaría el caso y, además, le ofreció protección a la periodista: "Sí, si te parece terminando la conferencia, que Arturo Median pueda atenderte y poder revisar estos casos, tanto para apoyo de protección como para una revisión."* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF