Gobierno de México confirma 42 fallecidos y 27 desaparecidos por intensas lluvias

Sheinbaum encabezó una reunión virtual con los gobernadores de los cinco estados más impactados por el temporal

Por: EFE

SICT reportó 1.056 kilómetros de la red carretera federal con afectaciones. EFE

El Gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, reportó este sábado más de 40 personas fallecidas y 27 desaparecidas a consecuencia de las intensas lluvias que afectaron gravemente a 117 municipios del país.

La presidenta Sheinbaum encabezó una reunión virtual con los gobernadores de los cinco estados más impactados por el temporal: Veracruz (este), Hidalgo (centro), Puebla (centro), Querétaro (centro) y San Luis Potosí (centro), acompañada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Posteriormente, la CNPC difundió un comunicado con el balance de víctimas y daños en estas entidades, basado en los informes proporcionados por las autoridades locales.

Según el documento, las autoridades estatales habían reportado inicialmente 41 fallecimientos: 15 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.

Más tarde, el gobierno de Puebla confirmó un décimo fallecimiento, elevando la cifra total de víctimas a 42, distribuidas en Hidalgo (16), Veracruz (15), Puebla (10) y Querétaro (1).

Cabe precisar que el reporte difundido esta mañana por la CNPC contabilizaba 22 fallecimientos en Hidalgo, cifra que fue ajustada a 16 en el último informe difundido alrededor de las 17:00 (01:00 GMT +1).

Además, la autoridad indicó que "se mantienen las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias".

Previamente, la CNPC informó de afectaciones en 117 municipios de dichos cinco estados, con miles de damnificados y daños en viviendas, escuelas, hospitales y carreteras por el deslave de cerros y el desbordamiento de ríos que causaron fuertes inundaciones.

La presidenta Sheinbaum refrendó en un mensaje en sus redes sociales la "solidaridad y apoyo" de su Gobierno a "todas las personas que perdieron un familiar".

"A la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades", afirmó la mandataria mexicana.

Sheinbaum puntualizó que el recuento difundido por la CNPC corresponde a la actualización de afectaciones y necesidades en cada municipio, realizada en la última reunión con los gobernadores a las 12:30 horas (20:30 GMT), y anunció una próxima reunión a las 19:30 horas (03:30 GMT +1).

Daños por más de 1.800 mm de lluvias

La CNPC agregó que del 6 al 9 de octubre se registraron 1.802 milímetros (mm) de lluvia en los cinco estados mencionados: Veracruz (540 mm), Puebla (487 mm), San Luis Potosí (298 mm), Hidalgo (245 mm) y Querétaro (232 mm).

"Desde el primer momento, se activaron los Planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), así como los planes de emergencia estatales y municipales, garantizando una respuesta inmediata y coordinada", afirmó la autoridad federal.

La dependencia agregó que hay 5.400 militares desplegados en las regiones afectadas, como parte del Plan DN-III-E, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí.

También aseguró que "están listas" para su distribución 9.968 despensas y 117.000 litros de agua embotellada, "con el compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades más afectadas".

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó de 32.386 usuarios afectados sin energía eléctrica en los cinco estados, con un avance del 75 % en el restablecimiento del suministro.

Finalmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó 1.056 kilómetros de la red carretera federal con afectaciones, de los cuales 664 km ya han sido rehabilitados.

