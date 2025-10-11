Gobierno de México confirma 42 fallecidos y 27 desaparecidos por intensas lluvias

El Gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, reportó este sábado más de 40 personas fallecidas y 27 desaparecidas a consecuencia de las intensas lluvias que afectaron gravemente a 117 municipios del país.

La presidenta Sheinbaum encabezó una reunión virtual con los gobernadores de los cinco estados más impactados por el temporal: Veracruz (este), Hidalgo (centro), Puebla (centro), Querétaro (centro) y San Luis Potosí (centro), acompañada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Posteriormente, la CNPC difundió un comunicado con el balance de víctimas y daños en estas entidades, basado en los informes proporcionados por las autoridades locales.

Según el documento, las autoridades estatales habían reportado inicialmente 41 fallecimientos: 15 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.

Más tarde, el gobierno de Puebla confirmó un décimo fallecimiento, elevando la cifra total de víctimas a 42, distribuidas en Hidalgo (16), Veracruz (15), Puebla (10) y Querétaro (1).

Cabe precisar que el reporte difundido esta mañana por la CNPC contabilizaba 22 fallecimientos en Hidalgo, cifra que fue ajustada a 16 en el último informe difundido alrededor de las 17:00 (01:00 GMT +1).

Además, la autoridad indicó que "se mantienen las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias".

Previamente, la CNPC informó de afectaciones en 117 municipios de dichos cinco estados, con miles de damnificados y daños en viviendas, escuelas, hospitales y carreteras por el deslave de cerros y el desbordamiento de ríos que causaron fuertes inundaciones.

La presidenta Sheinbaum refrendó en un mensaje en sus redes sociales la "solidaridad y apoyo" de su Gobierno a "todas las personas que perdieron un familiar".

"A la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades", afirmó la mandataria mexicana.

Sheinbaum puntualizó que el recuento difundido por la CNPC corresponde a la actualización de afectaciones y necesidades en cada municipio, realizada en la última reunión con los gobernadores a las 12:30 horas (20:30 GMT), y anunció una próxima reunión a las 19:30 horas (03:30 GMT +1).

Daños por más de 1.800 mm de lluvias

La CNPC agregó que del 6 al 9 de octubre se registraron 1.802 milímetros (mm) de lluvia en los cinco estados mencionados: Veracruz (540 mm), Puebla (487 mm), San Luis Potosí (298 mm), Hidalgo (245 mm) y Querétaro (232 mm).

"Desde el primer momento, se activaron los Planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), así como los planes de emergencia estatales y municipales, garantizando una respuesta inmediata y coordinada", afirmó la autoridad federal.

La dependencia agregó que hay 5.400 militares desplegados en las regiones afectadas, como parte del Plan DN-III-E, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí.

TAMBIÉN LEE: CFE trabaja en restablecer energía a más de 300 mil usuarios tras intensas lluvias

También aseguró que "están listas" para su distribución 9.968 despensas y 117.000 litros de agua embotellada, "con el compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades más afectadas".

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó de 32.386 usuarios afectados sin energía eléctrica en los cinco estados, con un avance del 75 % en el restablecimiento del suministro.

Finalmente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó 1.056 kilómetros de la red carretera federal con afectaciones, de los cuales 664 km ya han sido rehabilitados.

YC