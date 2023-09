No descarto la gubernatura de Jalisco: Sergio Chávez

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, ha sido el primer alcalde metropolitano en no destaparse por completo en el marco de su informe de Gobierno, de cara a la elección de 2024 en la que se elegirá no solo al nuevo Presidente de la República, sino también Gobernador y munícipes.

Sin embargo, en entrevista aseguró que no descartaría contender por la gubernatura de Jalisco, siempre y cuando se den las condiciones con Morena para poder planteárselo. Adelantó que el próximo lunes Morena abrirá en Jalisco la convocatoria para que las figuras del partido que deseen contender por la gubernatura se inscriban, sin embargo, el munícipe indicó que él ya adelantado será hacia el 12 de diciembre “el día de la Virgencita de Guadalupe”, que tome una decisión y dé a conocer sus aspiraciones políticas.

“Puede ser antes, hay invitaciones, entre ellos de la coordinadora Claudia Sheinbaum, y yo lo estaré revisando, pero bueno estoy dentro de la jugada política”, señaló Sergio Chávez. Si bien, indicó, lo más sencillo para él sería buscar la reelección de la alcaldía de Tonalá, pues según las encuestas de su equipo va muy bien posicionado, se dijo en el mejor momento de poder contender por el Estado.

“El tema de competir por candidato a gobernador claro que a mí me inquieta, estoy llegando a los 50 años de edad y yo creo que llego en un buen momento, con un buen partido, con un perfil diferente ante las muchas disputas, y yo no descarto el tema de la gubernatura”, expresó. Sin embargo, antes de poder tomar una decisión dialogará con Sheinbaum Pardo y analiza la convocatoria a publicarse, para conocer si en Jalisco, ante los temas de paridad de género, irá con una mujer o un hombre para la candidatura.

Ante todo ello, Sergio Chávez dejó claro que en los últimos 20 años siempre ha aparecido en las boletas electorales, pero indicó, que cuando el trabajo habla por las y los políticos, los espacios siempre se acomodan. “Yo quiero ser útil y no importante. Morena tiene en Jalisco posibilidades muy amplias, y en la medida en que nos pongamos de acuerdo los actores y grupos, que de verdad construyamos un proyecto que convenza a los jaliscienses, al de la clase media que no se convierte, iría a esa parte. Y espero que no le gane la calentura a las y los compañeros, porque si en esta (elección) no sacamos el tema de la gubernatura para Morena, difícilmente lo veo para el 2030”, manifestó el munícipe.

Tan solo esta mañana el alcalde Zapotlanejo, Gonzálo Álvarez, señaló durante su informe de Gobierno que buscará la reelección del municipio, mientras que el alcalde de El Salto, Ricardo Santillán, adelantó que buscará ser senador de la República.

