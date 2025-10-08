El lateral izquierdo del Inter Miami, Jordi Alba , anunció que se retiraría del futbol profesional al concluir la participación del equipo estadounidense en los playoffs de la Major League Soccer (MLS) tras permanecer 2 años en el club estadounidense.

Alba llegó a Inter Miami poco después del argentino Lionel Messi, quien fichó con el club en junio de 2023. La llegada de Messi llevó a Sergio Busquets, Alba y Luis Suárez —todos compañeros en el Barcelona— a seguirle los pasos en la MLS.

Jordi Alba, de 36 años, reveló sus planes de retiro —a pesar de tener contrato firmado con las Garzas hasta 2027— días después de que Inter Miami celebrara una ceremonia de retiro para el volante Busquets.

Lee también: Messi envía ESTE mensaje a Jordi Alba tras anunciar su salida del Inter Miami

Sergio Ramos se despide de su gran compañero

Sergio Ramos, futbolista de origen español y actual defensa de Rayados de Monterrey en la Liga MX , reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la actual temporada, y le dedicó una publicación en redes sociales, donde dijo que el fútbol le " echará de menos ", pero que le recordará siempre.

" Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos de nuestra Selección. Te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del fútbol español ", comenzó.

"El fútbol te echará de menos, pero te recordará siempre.", escribió Ramos en su publicación. IG / @sergioramos

"Fuerte abrazo, Tete, y a disfrutar de la siguiente etapa con la familia. Beso, brother", escribió Ramos en su publicación. IG / @sergioramos

Alba fue compañero de Sergio Ramos en la selección española desde 2012, y juntos consiguieron la Eurocopa de ese mismo año con la victoria ante Italia en la final (4-0), en la que el propio lateral anotó un gol.

Con información de EFE y AP.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF