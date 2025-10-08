La reforma judicial se les atoró en el Congreso de Jalisco. Resulta que Morena, PRI y PAN llegaron listos para presumir el músculo, pero salieron con tortícolis política: nos dicen que no lograron convencer al Partido Verde, ese que hoy parece más indeciso que estudiante eligiendo carrera.

Y para rematar, la diputada Brenda Carrera les dio portazo, dejó Morena y se fue con los verdes, justo cuando más la necesitaban.

En resumen, ni reforma, ni sesión, ni nada.

La discusión se pospone, los ánimos se calientan y el Congreso parece más un ring que un recinto legislativo.

Por lo pronto, la oposición no la tiene fácil para lograr la mayoría calificada que se requiere para avalar el dictamen en el pleno.



* * *



La dirigente estatal del PRI, Laura Haro, salió al ruedo con el megáfono en mano para advertir que la reforma a la Ley de Amparo es un retroceso “de campeonato mundial”.

Dice que Morena no solo quiere reformar leyes, sino instaurar su propio reino. Y por eso llamó a la oposición -toda, todita- a unirse “como en los viejos tiempos”.

Pidió a la sociedad civil, empresarios y hasta a los que ya ni se acuerdan por quién votaron, que se sumen al bloque “antimorena”.

También reclamó los ataques a periodistas y críticos del Gobierno, advirtiendo que la libertad está en jaque.

En resumen: Laura Haro encendió la alarma tricolor… pero habrá que ver si alguien más escucha el llamado.



* * *



Pues resulta que el nuevo Hospital Tonalá Centro está listo. Pero el alcalde Sergio Chávez ya hizo cuentas y, para que el hospital funcione al 100%, necesita 300 millones de pesos al año. O sea, salud sí, pero con presupuesto.

Explicó que por ahora solo tiene tres millones mensuales, aunque espera subir a cinco millones con la ayuda del Cabildo.

Su plan maestro: que la Federación, el Gobierno del Estado y la UdeG participen económicamente, con la intención de que opere de forma integral todos los años a favor de la población del Oriente de la metrópoli.

