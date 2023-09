Se destapa alcalde de El Salto para el Senado

El Alcalde de El Salto, Ricardo Santillán, anunció su interés de buscar una senaduría para el próximo periodo electoral

del 2024.

“Hoy aprovecho este espacio para compartir lo que hace unas semanas ya anuncié, pero yo hoy no me voy a destapar como (gobernador, no en este momento dicen que los políticos mientras respiren aspiran y hoy con resultados y ante la presencia de gremios, de líderes, pero con el respaldo de miles de saltenses que se encuentran el día de hoy manifiesto mi intención de llegar al Senado de la República”, dijo.

Durante su quinto informe de labores Ricardo Santillán, destacó los logros de la administración divididos en cinco ejes.

En el eje sustentable y de infraestructura dijo que se realizaron mejoras en vialidades, infraestructura educativa y médica.

Detalló que se invirtieron 160 millones de pesos en más de 200 mil metros cuadrados de nuevas calles.

Además, se realizaron obras de infraestructura de agua con una inversión de 13 millones de pesos.

Se invirtieron 14 millones de pesos en la compra de camiones de basura.

En materia de salud y seguridad ciudadana dijo que se han enfocado todos los esfuerzos en construir una ciudad con más seguridad.

En materia de salud dijo que la prioridad ha sido renovar las unidades médicas para ofrecer servicios de calidad.

“Además, gracias al Gobierno del Estado muy pronto se entregará la unidad de hemodiálisis del hospital comunitario de El Salto”, indicó.

En materia de seguridad aseguró que habrá una nueva comisaría y una base de seguridad pública que contarán con tecnología de primer nivel que servirán para proteger a los altenses.

En materia de programas sociales dijo que se implementaron apoyos para reducir la desigualdad social.

Se entregaron apoyos para la educación, alimentación y deporte.

“Nos hemos comprometido a apoyar a aquellos que desean superarse”, dijo. Añadió que se implementaron programas de alimentación y llevaron servicios de salud a diversas comunidades.

Ricardo Santillán también destacó el trabajo de educación, deporte y cultura. Además, dijo que se invirtieron más de 20 millones de pesos para dotar de mochilas, útiles escolares y zapatos a los alumnos de este municipio. En materia de desarrollo económico dijo que se ha logrado consolidar al municipio como un lugar para la innovación, el empleo y la atracción de inversiones.

Finalmente destacó que El Salto tiene el segundo corredor industrial más importante del país y muy pronto tendrá el primer aeropuerto del país.

