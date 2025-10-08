México pagaría arancel a EU por ESTE servicio si no llegan a un acuerdo

El día de ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el Gobierno de México buscará llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre el arancel de 25% que impondría a los camiones de carga pesada.

La Mandataria espera establecer diálogo con el presidente del país del norte antes del 1 de noviembre para evitar que entre en vigor este impuesto, pues de aplicarse el arancel, impactaría de manera significativa en la economía mexicana, que exporta la mayor parte de su producción al mercado estadounidense.

La declaración de la edil se da un día después que Donald Trump señaló en una publicación de la cuenta Truth Social que todas las importaciones de camiones medianos y pesados estarán sujetas a un arancel de 25% a partir del 1 de noviembre. Originalmente estaba previsto que la medida comenzaría a aplicarse en octubre, pero se postergó por un mes.

" Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Si es necesario pues igual una llamada personal con el presidente Trump ", indicó la Mandataria.

En los últimos meses, México ha mantenido negociaciones directas con la Casa Blanca para tratar de aminorar el impacto de los aranceles acordados por su principal socio comercial como parte de las políticas proteccionistas de Trump, que han ocasionado perturbaciones tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

El presidente estadounidense acordó en julio un período de negociación de 90 días con México, mientras se mantiene vigente la tarifa del 25% para los productos nacionales no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con esa decisión, México logró evadir temporalmente el tributo general de 30% previsto para agosto.

Estados Unidos también impuso, en meses pasados, un arancel de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% para el tomate mexicano.

Según cifras oficiales, el año pasado México exportó a Estados Unidos 91% de su producción de vehículos pesados, que representaron ingresos para el país latinoamericano por 34 mil 100 millones de dólares .

