Península “Summit Night 2025”, una noche de reconocimientos

Península Lifestyle Properties, la desarrolladora líder en vivienda vertical de lujo en México realizó la tercera edición de Península Summit Night 2025, en la que se reconoce la trayectoria y excelencia de sus aliados comerciales.Las anfitrionas –Priscila Solórzano, directora general, y Claudia Elizalde, directora comercial- recibieron con una sonrisa a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Cristina Ojeda, directora de Promodesa.Tras la bienvenida realizada por Daniela Lizárraga, se proyectó un video de Península, para luego escuchar las palabras de Priscila Solórzano y Claudia Elizalde. Después se realizó un brindis y se sirvió la cena. Posteriormente se llevó a cabo una dinámica especial.El momento esperado llegó y comenzó la entrega de premios 2025, que en esta ocasión, el mayor reconocimiento titulado Premio Península 2025 fue otorgado a Cristina Ojeda Orozco, en honor a sus más de 25 años de trayectoria en Península. Además de dar seis reconocimientos más a Verónica Diez, quien obtuvo el Premio Constancia que Trasciende, Patricia Flores el Premio Alto Valor, Carlos Fregoso el Premio Espacio Máximo, Daniel Sahagún el Premio Impulsor de Inversiones, RLP el Premio Aliado Estratégico y High Estate el Premio Embajador de Marca.Al término se sorteó un viaje a Nueva York, que ganó Cristina Ojeda. Asimismo se dieron a conocer nuevos beneficios que los aliados comerciales podrán utilizar para generar alianzas con posibles inversionistas.Av. México 3555, Col. Vallarta San Jorge.Tel. 800 95 33 800.Web: www.península.mxFacebook: Peninsula Lifestyle PropertiesInstagram: @peninsulalifestylepropertiesLinkdIn: Peninsula Lifestyle PropertiesCP