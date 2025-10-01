Península “Summit Night 2025”, una noche de reconocimientos

Península Lifestyle Properties, la desarrolladora líder en vivienda vertical de lujo en México realizó la tercera edición de Península Summit Night 2025, en la que se reconoce la trayectoria y excelencia de sus aliados comerciales.Las anfitrionas –Priscila Solórzano, directora general, y Claudia Elizalde, directora comercial- recibieron con una sonrisa a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Cristina Ojeda, directora de Promodesa.

Armando Cantú y Luis Armando Cantú González. GENTE BIEN JALISCO / Península “Summit Night 2025”

Armando Sarmiento y Paty Flores. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Tras la bienvenida realizada por Daniela Lizárraga, se proyectó un video de Península, para luego escuchar las palabras de Priscila Solórzano y Claudia Elizalde. Después se realizó un brindis y se sirvió la cena. Posteriormente se llevó a cabo una dinámica especial.

Luis Guzmán y Carlos Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El momento esperado llegó y comenzó la entrega de premios 2025, que en esta ocasión, el mayor reconocimiento titulado Premio Península 2025 fue otorgado a Cristina Ojeda Orozco, en honor a sus más de 25 años de trayectoria en Península. Además de dar seis reconocimientos más a Verónica Diez, quien obtuvo el Premio Constancia que Trasciende, Patricia Flores el Premio Alto Valor, Carlos Fregoso el Premio Espacio Máximo, Daniel Sahagún el Premio Impulsor de Inversiones, RLP el Premio Aliado Estratégico y High Estate el Premio Embajador de Marca.

Cecy Andonaegui, Rafael San Juan, Cristina Ojeda, Toty Ávila y Víctor Haro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Al término se sorteó un viaje a Nueva York, que ganó Cristina Ojeda. Asimismo se dieron a conocer nuevos beneficios que los aliados comerciales podrán utilizar para generar alianzas con posibles inversionistas.

Evento: Península Summit Night 2025. Lugar: Hotel Hard Rock. Fecha: 25 de septiembre de 2025. Invitados: 80.

Península “Summit Night 2025”. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Claudia Elizalde, Cristina Ojeda y Priscila Solórzano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

