Arrancan campaña de vacunación y esterilización animal

Este viernes arrancó la campaña de vacunación y esterilización canina y felina en el Metrocan del Parque Metropolitano . En el evento también se inauguraron los quirófanos móviles para atender a las mascotas.

El secretario de salud, Héctor Raúl Pérez Gómez , hizo un llamado a los propietarios de mascotas a acudir a cualquier centro de salud o veterinaria a vacunarlas.

" Cuiden a sus mascotas para que de esa manera también estemos bien protegidos los seres humanos. La triada de buena salud en los humanos, la buena salud en las especies animales, la buena salud en el medio ambiente, es conocida en la actualidad como una sola salud y es un concepto al que tenemos que apostar día con día. Si nuestros perritos o gatitos están vacunados, los seres humanos no vamos a tener riesgo de rabia ", afirmó.

El funcionario comentó que cuando una mascota es vacunada, además de proteger el entorno familiar, protege al medio ambiente.

Este día se esperan aplicar 400 vacunas a caninos y felinos y también la realización de aproximadamente 150 esterilizaciones en el Metrocan.

Jalisco es uno de los estados que más cirugías aplican en animales de compañía.

Para este año se prevé realizar 55 mil cirugías y hasta el momento ya se tienen 45 mil cirugías.

" Hemos trabajado arduamente en la atención y la tenencia responsable de animales de compañía y una parte importante es la vacunación, por eso invitamos a todas las personas a que traigan a vacunar a sus perros, a sus gatos, a esas mascotas de compañía que tantas satisfacciones les han brindado ", comentó el doctor José de Jesús Segura.

