Messi envía ESTE mensaje a Jordi Alba tras anunciar su salida del Inter Miami

Jordi Alba, el lateral izquierdo del Inter Miami , el pasado martes anunció que se retiraría del futbol profesional al concluir la participación del equipo estadounidense en los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Alba llegó a Inter Miami poco después de que Messi fichó con el club en junio de 2023. La llegada de Messi llevó a Busquets, Alba y el uruguayo Luis Suárez —todos compañeros en el Barcelona— a seguirle los pasos en la MLS.

El número 18 reveló sus planes 3 días después de que Inter Miami celebrara una ceremonia de retiro para el volante Sergio Busquets. Alba, de 36 años, tenía contrato con las Garzas hasta 2027.

" Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera en el fútbol profesional al concluir esta temporada ", señaló Alba en un mensaje difundido en sus redes sociales. " Lo hago con total convicción, con paz y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con cada gramo de pasión que tenía, y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible ".

Su salida abre una segunda plaza de jugador franquicia de Inter Miami para 2026. Una de ellas será cubierto por el centrocampista argentino Rodrigo De Paul, dándose por hecho que su acuerdo de cesión con el Atlético de Madrid pasará a ser un traspaso permanente hasta el final de la temporada 2029 de la MLS.

Messi e Inter Miami están cerrando los últimos flecos de una extensión de contrato que mantendría al argentino con el club al menos hasta 2026 y posiblemente más allá. Las conversaciones sobre lo que se estructurará como un acuerdo de varios años han estado en curso durante meses. Sin embargo, hasta ahora ni Messi ni el club han revelado detalles.

En un video compartido desde su cuenta de Instagram, Alba anunció el fin a su legendaria carrera como jugador: " Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera profesional en el fútbol al término de esta temporada ", dice el jugador en su video de despedida.

En los comentarios de este video sobresale uno de Lionel Messi, compañero del lateral izquierdo desde Barcelona, entre 2012 y 2021, antes de que se reunieran en el Inter Miami en 2023.

"Te voy a extrañar mucho. [...] Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", se lee en el emotivo comentario del argentino.

Messi realizó un emotivo comentario en el video de despedida compartido por Jordi Alba. IG / @jordialbaoficial

