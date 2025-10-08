Frente a un Centro Internacional de Convenciones atiborrado de personas, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía rindió su primer informe de gobierno. Este, reiteró su prioridad al enfoque del bienestar de la niñez, además de destacar la entrega de tablets a estudiantes de primaria, dejando a Puerto Vallarta como el primer municipio en Jalisco en implementar este proyecto.

En cuestiones de salud, Munguía enfatizó que el programa "Doctor Tucán" a brindando atención médica a más de 20 mil personas a través de dos clínicas fijas y dos móviles. Tales resultados marcan un punto y aparte de los estándares de administraciones anteriores, junto a un precedente histórico en la inversión en obra pública.

"Ha sido un año de grandes logros que están haciendo renacer a Vallarta, aún nos falta por hacer, pero seguimos avanzando con paso firme", refirió Munguía, quien también agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por el interés y apoyo brindado a Puerto Vallarta durante su primer año de gobierno. Munguía indicó que el respaldo del gobernador fue indispensable para lograr los resultados dados a conocer en obra pública, educación, campo y movilidad.

“Hoy informamos sobre los resultados del primer año del gobierno del bien, alcanzamos logros históricos en materia de educación, obra pública, salud, entre otros rubros, y aunque nos queda mucho por hacer, estamos trabajando duro para brindar a la niñez vallartense un mejor bienestar en el presente y heredarle un mejor futuro. […] Muchas gracias a quienes me acompañaron hoy, a mis regidoras y regidores, a mi equipo de trabajo y en especial al Gobernador Pablo Lemus por todo su apoyo a Puerto Vallarta, así como a mi amigo Alberto Esquer, quien asistió en su representación. Agradezco también a mi amiga, la senadora Jazmín Bugarin, a mi amigo el diputado Sergio Martín, por siempre acompañarme”.

Por su parte, Alberto Esquer Jefe de Gabinete de Jalisco y, quien estuvo en representación de Lemus, aplaudió y destacó el trabajo en equipo entre ambas administraciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



