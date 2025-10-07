Aguinaldo 2025: pensionados del IMSS que no recibirán el pago este año

Cada año, el pago del aguinaldo se convierte en un alivio para las finanzas personales para millones de personas trabajadoras y jubiladas en México. Sin embargo, no todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán este beneficio en 2025, pues depende del régimen bajo el cual estén inscritos.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, las personas que se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, sí tienen derecho a recibir aguinaldo. Este pago equivale a una mensualidad completa de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, y se realiza tradicionalmente durante el mes de noviembre.

En contraste, quienes se encuentran pensionados bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997, es decir, el esquema actual basado en cuentas individuales, no recibirán aguinaldo. Este beneficio no está contemplado dentro de su régimen de pensión, por lo que quedarán excluidos del depósito adicional que muchos otros jubilados sí verán reflejado hacia el cierre del año.

¿Qué es el aguinaldo y a quiénes se les paga?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que el aguinaldo nació como una gratificación voluntaria durante las fiestas decembrinas, pero desde 1970 se convirtió en un derecho obligatorio. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que todas las personas trabajadoras subordinadas deben recibir al menos 15 días de salario como aguinaldo, antes del 20 de diciembre.

Este derecho aplica para trabajadoras y trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional, sin importar si son de base, de confianza, eventuales, sindicalizados o contratados por obra. Incluso quienes concluyen su relación laboral antes de esa fecha tienen derecho a recibir un pago proporcional.

¿Cuándo paga el IMSS el aguinaldo 2025?

El IMSS realiza el depósito del aguinaldo durante noviembre, junto con la pensión mensual correspondiente. En algunos casos, el pago puede adelantarse para evitar saturación en los bancos o coincidir con el Buen Fin.

Si eres pensionado o pensionada, puedes verificar bajo qué régimen te encuentras en tu comprobante de pensión o directamente en la página oficial del IMSS, para saber si recibirás el aguinaldo 2025.

