Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia del huracán “Priscilla” al suroeste de Baja California Sur; dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —una en el océano Pacífico y la otra en el golfo de México—; y el ingreso de humedad de ambos océanos, traerán fuertes lluvias —de 25 a 50 mm— en Coahuila, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 8 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y los 15 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 38 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 90% de su región —con una acumulación de agua de 3 milímetros— en punto de la madrugada:

01:00 a 02:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 milímetros 04:00 a 06:00 PM Tormenta (40%) Acumulación de agua de 0.7 milímetros 08:00 a 09:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.7 milímetros

¿Dónde se localiza "Priscilla”?

Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, “Priscilla” vuelve a catalogarse como huracán 1 en la escala Saffir-Simpson. Esta, se situaba a esa hora a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes. Por lo que aún hay vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

