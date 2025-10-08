Las lluvias seguirán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este jueves 9 de octubre, de acuerdo a los pronósticos.

El pronóstico de lluvia para Guadalajara este jueves es del 70 por ciento. Se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso .

Meteored comparte que el jueves se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan cielos cubiertos con chubascos tormentosos de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 23 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noreste, con rachas que podrán llegar hasta 35 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

08:00 horas Parcialmente nuboso 18 ° C 11:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 20 ° C 14:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 21 ° C 17:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 22 ° C 20:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 20 ° C

La probabilidad más alta de lluvia es entre las 02:00 y las 05:00 de la tarde para Guadalajara .

Clima del jueves 09 al sábado 11 de octubre de 2025

El día jueves la tormenta tropical “Priscilla” continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur; se prevé su debilitamiento gradualmente . Sin embargo, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad.

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del océano Pacífico se desplazará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del golfo de México se debilitará a una vaguada sobre el centro y oriente del país, ambos sistemas interaccionarán con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, manteniendo el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Durante el período de pronóstico:

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical del océano Pacífico, se desplazará paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco , en combinación con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, manteniendo el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el oriente y sur del territorio mexicano, con lluvias puntuales intensas en costas de Michoacán y Guerrero.

Un canal de baja presión en el golfo de México y la Península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad de ambos litorales, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Un frente frío se aproximará e ingresará en el noroeste de México, originando descenso de temperatura. Asimismo, interaccionará con los remanentes de “Priscilla”, propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

