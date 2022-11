Se acercan las fiestas decembrinas y con ello las reuniones y posadas para convivir con familia y amigos acompañados de la mejor comida y música para celebrar.

Sin embargo, no olvides que en la Ciudad ya es posible multar a aquellas personas que exceden los límites de ruido, por lo que es mejor que te midas y no le subas al volumen si no quieres terminar pagando miles de pesos como sanción.

Con una sola queja por parte de alguno de tus vecinos la policía puede llegar a tu domicilio a pedir que bajes el nivel del ruido, y de reincidir, se solicitará apoyo de personal de la alcaldía, con un sonómetro, para comprobar si la música o ruido excede los 55 decibeles permitidos, procediendo entonces a aplicar una multa que se interpone a la persona propietaria del domicilio según el predial.

Por ejemplo en Guadalajara las personas podrían ser acreedoras a multas que van de los dos mil 688 a los 44 mil 810 pesos o trabajo comunitario, según el reglamento municipal. En el caso de Zapopan las multas por exceder los límites van de los dos mil 886 hasta los 48 mil 110 pesos, según el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio.

Para realizar tu queja puedes hacerla al 911 o a los números de las policías municipales las 24 horas del día; o a través de las redes sociales de las alcaldías.

¿A dónde llamar en caso de exceso de ruido esta temporada?

-Guadalajara

• Llame al 070.

• Reportar en la aplicación para móviles Ciudapp.

• Llamar al 3818-3647 de lunes a viernes. También al celular (33) 2840-1545.

• A la Comisaría de la Policía de Guadalajara: 1201-6070. Y por la cuenta @PoliciaGDL.

• Puede entregar un oficio en las oficinas de Inspección Ambiental (Avenida Revolución sin número, en la Colonia Analco) y en la Dirección de Inspección Sanitaria, Ambiental y de Construcción (Hospital número 50, en El Retiro).

-Zapopan

• Los reportes se pueden realizar en la línea 3818-2200, extensiones 3312, 3313, 3331, 3342 y 3324.

• A través de las redes sociales del Gobierno de Zapopan. En el caso de Twitter es @ZapopanGob.

• Por medio de la aplicación Ciudapp.

• Al teléfono de la Policía: 3836-3600, así como la cuenta @PoliciaZapopan.

• Se invita a la ciudadanía evitar el uso del número 911, sólo para una emergencia.

-Tlaquepaque

• Para reportes por la noche contra los bares se puede comunicar a los teléfonos: 3837-0376 y 3837-0380.

• Para quejas por ruido entre las 8:00 horas y 21:00 horas, al 3837-0342.

• El teléfono de la Comisaría es el 3050-3050. Y la cuenta de Twitter es @ComisariaTlaq.

-Tonalá

• Comunicarse al teléfono 3586-6000 del Ayuntamiento, así como en la cuenta de Twitter: @Gobierno_tonala.

• El teléfono de la Policía es el 3586-6100. Y la cuenta de Twitter es @PoliciaTonala.

• Puede ingresar a la liga para realizar un reporte de servicios en el que se especifique que es por ruido: https://tonala.gob.mx/portal/levanta-tu-reporte/

-Tlajomulco

• Para atender los reportes por ruido se puede comunicar al 3283-4545.

• Escribir en la cuenta de Twitter @GobTlajomulco.

• Comunicarse al 089 para denuncia anónima.

JL