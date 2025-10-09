El público se les entregó en una ovación total. Camila llenó de nostalgia dosmilera los recintos de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, en donde el Foro Principal se convirtió en un mar de gente que a todo pulmón cantó los éxitos de pop latino que en gran parte marcaron la década de los 2000.

Mario Domm, con su canto límpido, vestido de manera ligera, y frente a su piano, cimbró el Foro de las Fiestas, y sin darle tiempo a los tapatíos para respirar, marcó el punto de partida de la noche con "Mientes", uno de sus himnos más grandes, seguido de "Abrázame" y "Me voy". "Les tengo mucho respeto a todos ustedes", dijo el cantante. "¿Nos ayudan a cantar? Si no les gusta, nos corren. Vamos a ver cómo cantan, Guadalajara. Vamos a ver si es cierto ".

Mario Domm aseguró que este concierto sería distinto, razón por la cual le pidió al público que gritara las canciones que querían escuchar. El público, eufórico, obedeció. ",Yo quiero" "Obviamente ", "Aléjate de mí " y "Todo cambió" también fueron coreadas con entusiasmo masivo.

Aunque los tapatíos no pudieron presenciar de la alineación original de la banda, esto no fue impedimento para que se le entregaran por completo a los acordes y letras que siguen siendo himno de los enamorados. Samao -Samuel Parra Cruz-, uno de los cantantes de Camila, no pudo estar en Guadalajara por motivos de contrato, según explicó en un comunicado a través de sus redes sociales. No obstante, especificó que sí estará en el escenario junto a sus compañeros en su gira por América Latina y Estados Unidos. En todo caso, su ausencia no amilanó a Mario Domm y Pablo Hurtado, cuyo entusiasmo se vivió en el público, y los mantuvo cantando y de pie durante todo el concierto.

"Hoy nuestro compañero no pudo venir, y nos preguntábamos si debíamos cancelar este concierto ", bromeó Domm. "Qué tiene que seamos dos ".

Hacía casi un año que Camila no se presentaba en Guadalajara; su última presentación fue en el Auditorio Telmex, en noviembre del 2024. Su regresó suscitó un reguero de corazones rotos y enamorados irredimibles en las Fiestas de Octubre. "Es música de amor, a mí me gustan muchísimo desde que estaba chava", platica Anahí, de 43 años. "Yo soy fanática de ellos desde que estaba en la prepa, creo que tienen canciones muy bonitas, ahorita ya es raro escuchar algo así". Opiniones semejantes tuvo Andrea Guadalupe, de 35, que fue al concierto acompañada de sus amigas. "Creo que Camila gusta tanto porque música así ya casi no se hace, ya es puro reguetón o corridos, es bonito que hagan baladas y pues creo que son unos muy buenos cantantes", aseguró.

Con el Foro renovado, Camila arrasó en las Fiestas de Octubre. Mario Domm no dejó de interactuar en ningún momento con el público, bromeando y provocando gritos, y dejando para los tapatíos una noche cargada de romance, dolor, y canciones de amor.

NA