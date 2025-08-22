Los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus y Samuel García, encabezaron el evento "Eje Jalisco - Nuevo León, Encuentro Empresarial 2025" en el Hospicio Cabañas, donde presumieron las obras que se han hecho para recibir la Copa Mundial.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

El estadio Akron recibirá 4 partidos, entre ellos el segundo juego de la selección de México. Por lo tanto, Pablo Lemus estima que haya alrededor de 3 millones de visitantes.

Destacó que la obra más importante es la rehabilitación de la Carretera a Chapala, la cual será integral, y la construcción de la Línea 5 del transporte público. "Es la obra más importante que estamos haciendo. Vamos a invertir en total, con una línea de transporte público, 13 mil millones de pesos.

Lo que estamos haciendo es ampliar carriles, estamos ganando 3 por sentido, concreto hidráulico, banquetas, ciclovía, luminarias, vegetación, pero la parte más importante es la Línea 5 del transporte público".

El mandatario afirmó que el sistema de transporte estará listo para la Copa Mundial y conectará con el Peribús, que lleva al Akron y, posteriormente, con el Centro Histórico de Guadalajara y la Expo Guadalajara.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

"Vas a llegar a la primera estación del transporte público y vas a poder tomar dos opciones: la primera que va a conectar con el sistema de Mi Macro, que es el sistema del Periférico, y te va a llevar al estadio Guadalajara".

Entre otras obras que también mencionó el gobernador, están la rehabilitación de Camino Real a Colima, la urbanización de la Aviación, la intervención del Paseo Chivas y la construcción del Autotrén Estadio-Periférico, estas dos últimas conectarán el Peribús con el estadio Akron.

En otros puntos se está interviniendo el andador Liberación como parte del Centro Histórico, junto a otras plazas como la Plaza Liberación y parte del primer cuadro de la ciudad, así como la construcción de la Estatua del Rey, entre otras acciones.

AS