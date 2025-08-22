No se van a hacer: Lemus sobre desarrollo inmobiliario en Colomos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que impedirá la construcción de una torre de 15 pisos con 140 departamentos dentro del bosque de los Colomos.

Se trata de la desarrolladora Paseo Pabellón S.A. de C.V. la cual demandó al Ayuntamiento de Guadalajara y cuatro funcionarios que le negaron la posibilidad de construir el complejo inmobiliario bajo el argumento de que el proyecto no tiene compatibilidad con el uso de suelo, ya que la vivienda y el comercio que propone están prohibidos en la zona.

Según los planes parciales vigentes es un área no urbanizable con uso predominante de conservación.

Por ello, el mandatario estatal dejó en claro que se está en una zona de protección hidrológica, por lo cual, no habrá espacio para una construcción similar.

"No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente. Eso está en una zona de protección hidrológica, tenemos que proteger a Colomos. Por ningún motivo vamos a permitir esos abusos".

El Ayuntamiento de Guadalajara negó el permiso de construcción para la empresa inmobiliaria, quienes interpusieron el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por ello, será esta instancia la que determine si el ayuntamiento debe o no conceder permisos de construcción.

El predio que se busca urbanizar se encuentra a unos cuantos metros del bosque y como zona de recarga de manantiales.

El edificio se plantea construir como un complejo turístico hotelero, con comercios y servicios sobre un predio contiguo a una agencia de vehículos.

