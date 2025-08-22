Reconocen a profesionistas de Jalisco por su contribución al desarrollo del Estado

Con el objetivo de reconocer el talento, el servicio y el profesionalismo de las y los profesionistas de Jalisco, este viernes el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Profesiones, distinguió a 71 jaliscienses "por su destacada trayectoria, compromiso por la excelencia y valiosa contribución del desarrollo profesional y social de Jalisco".El evento se llevó a cabo en una ceremonia que tuvo lugar esta mañana en el Teatro Degollado, de Guadalajara, donde estuvieron presentes cada una y cada uno de los profesionistas reconocidos con esta distinción, quienes estuvieron acompañados de sus familias, amistades y colegas.La directora de Profesiones del Estado, Lorena Sánchez Jáuregui, aplaudió el reconocimiento entregado en colaboración con el Gobierno de Jalisco y los Colegios de Profesionistas de la Entidad, dada la necesidad de contar con profesionistas responsables y éticos que desempeñen su labor en favor del desarrollo del Estado en distintas ramas, desde la abogacía y el derecho, la medicina, la psicología, finanzas, entre otras áreas."Cada uno de ustedes representa lo mejor de nuestra sociedad. Personas que han decidido ejercer su profesión con ética, con responsabilidad y con compromiso, pero sobre todo, con humanidad. Porque además de los méritos o los logros, lo que hoy reconocemos es ese impacto verdadero e invaluable que ustedes generan en sus comunidades", resaltó la directora.Entre las y los jaliscienses reconocidos esta mañana se encontraron, por ejemplo, Alejandro Axel Rivera Martínez, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Alberto Uribe, político jalisciense, y el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Adrián Talamantes Lobato.Patricia Medrano, del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, agradeció en nombre de las y los reconocidos este viernes, pues, dijo, se trata de una forma de distinguir la labor de aquellos quienes contribuyen día a día a la sociedad con la que se han comprometido, además de que les motivan a seguir desempeñándose de forma profesional, a seguir capacitándose y fortaleciendo sus áreas."Este reconocimiento nos compromete a abrir caminos, a inspirar nuestro actuar y a demostrar que la ética, la integridad y la vocación de servicio son pilares indispensables para transformar realidades", expresó al tomar el micrófono.Durante el evento también estuvo presente el subsecretario General del Gobierno del Estado, Francisco Ramírez Salcido, quien destacó que este es uno de los reconocimientos más importantes entregados por el Estado, ya que reconoce el impacto social de las y los condecorados."En Jalisco nos hemos caracterizado por ser punta de lanza en distintas áreas. Este galardón es mucho más que una mención honorífica, es un reconocimiento de su ejercicio responsable y ético de la profesión que ejercen cada una y cada uno de ustedes", manifestó el subsecretario.Gabriela Cárdenas CórdobaMa. Gabriela Jovita Rodríguez ZepedaGerardo Luna FloresGabriel Alberto Lara CastroAna Rosa Carrillo DueñasCarlos Javier Macías AragónGerardo Ernesto Martínez ChávezCarmen Alejandra Carrillo RamírezVíctor Miguel Zepeda OrozcoRaúl Hernández LópezLuis Fernando Leyva PadillaRicardo Velasco GuerreroRamiro González TapiaNohemí Alejandra Pinto RodríguezSahara Paola Ornelas GarcíaCarlos Torres RamírezHéctor Manuel Rivera SalazarMaría del Carmen Martínez FrancoJuan Carlos Cantón RomeroAlma Patricia Medrano FigueroaOswaldo Antonio Ceja RamosLuisa Pamela Martínez PazLeonardo Briseño MéndezLuis Adrián Zúñiga BarragánBertha Jiménez AlcaláRodolfo Ariel Miranda AltamiranoFabricio de la Mar GutiérrezRodolfo Servín GómezArmando Ceballos MartínJorge González MoralesMónica Guadalupe Galán LeyteLuis Jorge Chan MadrigalClaudia Wendoly Zazueta MachucaCruz Elena Gómez SandovalMariana Espinosa OlmedoFernando Zamora MedinaJosé Arce AréchigaCarlos Alfonso Gutiérrez BravoEnrique Herrera QuezadaMaría de los Ángeles Díaz OrtizGuillermo Cambero QuezadaMónica Elisa Ureña GuerreroEduardo Méndez PalosIrma López CamposIngrid Patricia Sanin RiveraAdrián Talamantes LobatoAna María Soto AvilésJuan José Chávez VelardeVíctor Eduardo Guerrero CastañedaJosé Fernando Virgen MedinaRoberto Eric González GarcíaJosé Lucio Jiménez RamosRamón Robles FigueroaVíctor Hugo González BecerraEzequiel Magallón GastelumGuillermo Alejandro Gatt CoronaJosé de Jesús Aceves CuellarGuillermo Manuel Amezcua RosasRamón Castañeda OrtegaSergio Corona CárdenasClaudia Lorena Martín del Campo GonzálezClaudia Jackelin de la Cruz AhumadaPierina Alejandra Salazar PérezEduardo García SánchezAlejandro Axel Rivera MartínezMichel Ramón Antonio Farrah GuerraRoberto Gerardo Albarrán MagañaBernardo Sáenz BarbaJosé Venancio Ordoño ReynosoRubén Tinajero GálvezAlberto Uribe Camacho YC