Reconocen a profesionistas de Jalisco por su contribución al desarrollo del Estado

Con el objetivo de reconocer el talento, el servicio y el profesionalismo de las y los profesionistas de Jalisco, este viernes el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Profesiones, distinguió a 71 jaliscienses "por su destacada trayectoria, compromiso por la excelencia y valiosa contribución del desarrollo profesional y social de Jalisco".

El evento se llevó a cabo en una ceremonia que tuvo lugar esta mañana en el Teatro Degollado, de Guadalajara, donde estuvieron presentes cada una y cada uno de los profesionistas reconocidos con esta distinción, quienes estuvieron acompañados de sus familias, amistades y colegas.

La directora de Profesiones del Estado, Lorena Sánchez Jáuregui, aplaudió el reconocimiento entregado en colaboración con el Gobierno de Jalisco y los Colegios de Profesionistas de la Entidad, dada la necesidad de contar con profesionistas responsables y éticos que desempeñen su labor en favor del desarrollo del Estado en distintas ramas, desde la abogacía y el derecho, la medicina, la psicología, finanzas, entre otras áreas.

"Cada uno de ustedes representa lo mejor de nuestra sociedad. Personas que han decidido ejercer su profesión con ética, con responsabilidad y con compromiso, pero sobre todo, con humanidad. Porque además de los méritos o los logros, lo que hoy reconocemos es ese impacto verdadero e invaluable que ustedes generan en sus comunidades", resaltó la directora.

Entre las y los jaliscienses reconocidos esta mañana se encontraron, por ejemplo, Alejandro Axel Rivera Martínez, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Alberto Uribe, político jalisciense, y el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Adrián Talamantes Lobato.

Patricia Medrano, del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, agradeció en nombre de las y los reconocidos este viernes, pues, dijo, se trata de una forma de distinguir la labor de aquellos quienes contribuyen día a día a la sociedad con la que se han comprometido, además de que les motivan a seguir desempeñándose de forma profesional, a seguir capacitándose y fortaleciendo sus áreas.

"Este reconocimiento nos compromete a abrir caminos, a inspirar nuestro actuar y a demostrar que la ética, la integridad y la vocación de servicio son pilares indispensables para transformar realidades", expresó al tomar el micrófono.

Durante el evento también estuvo presente el subsecretario General del Gobierno del Estado, Francisco Ramírez Salcido, quien destacó que este es uno de los reconocimientos más importantes entregados por el Estado, ya que reconoce el impacto social de las y los condecorados.

"En Jalisco nos hemos caracterizado por ser punta de lanza en distintas áreas. Este galardón es mucho más que una mención honorífica, es un reconocimiento de su ejercicio responsable y ético de la profesión que ejercen cada una y cada uno de ustedes", manifestó el subsecretario.

Los 71 profesionistas reconocidos

Gabriela Cárdenas Córdoba

Ma. Gabriela Jovita Rodríguez Zepeda

Gerardo Luna Flores

Gabriel Alberto Lara Castro

Ana Rosa Carrillo Dueñas

Carlos Javier Macías Aragón

Gerardo Ernesto Martínez Chávez

Carmen Alejandra Carrillo Ramírez

Víctor Miguel Zepeda Orozco

Raúl Hernández López

Luis Fernando Leyva Padilla

Ricardo Velasco Guerrero

Ramiro González Tapia

Nohemí Alejandra Pinto Rodríguez

Sahara Paola Ornelas García

Carlos Torres Ramírez

Héctor Manuel Rivera Salazar

María del Carmen Martínez Franco

Juan Carlos Cantón Romero

Alma Patricia Medrano Figueroa

Oswaldo Antonio Ceja Ramos

Luisa Pamela Martínez Paz

Leonardo Briseño Méndez

Luis Adrián Zúñiga Barragán

Bertha Jiménez Alcalá

Rodolfo Ariel Miranda Altamirano

Fabricio de la Mar Gutiérrez

Rodolfo Servín Gómez

Armando Ceballos Martín

Jorge González Morales

Mónica Guadalupe Galán Leyte

Luis Jorge Chan Madrigal

Claudia Wendoly Zazueta Machuca

Cruz Elena Gómez Sandoval

Mariana Espinosa Olmedo

Fernando Zamora Medina

José Arce Aréchiga

Carlos Alfonso Gutiérrez Bravo

Enrique Herrera Quezada

María de los Ángeles Díaz Ortiz

Guillermo Cambero Quezada

Mónica Elisa Ureña Guerrero

Eduardo Méndez Palos

Irma López Campos

Ingrid Patricia Sanin Rivera

Adrián Talamantes Lobato

Ana María Soto Avilés

Juan José Chávez Velarde

Víctor Eduardo Guerrero Castañeda

José Fernando Virgen Medina

Roberto Eric González García

José Lucio Jiménez Ramos

Ramón Robles Figueroa

Víctor Hugo González Becerra

Ezequiel Magallón Gastelum

Guillermo Alejandro Gatt Corona

José de Jesús Aceves Cuellar

Guillermo Manuel Amezcua Rosas

Ramón Castañeda Ortega

Sergio Corona Cárdenas

Claudia Lorena Martín del Campo González

Claudia Jackelin de la Cruz Ahumada

Pierina Alejandra Salazar Pérez

Eduardo García Sánchez

Alejandro Axel Rivera Martínez

Michel Ramón Antonio Farrah Guerra

Roberto Gerardo Albarrán Magaña

Bernardo Sáenz Barba

José Venancio Ordoño Reynoso

Rubén Tinajero Gálvez

Alberto Uribe Camacho

YC