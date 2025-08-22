La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 24 de agosto habrá cierres viales en el municipio por la carrera Córrele al Mercado 2025, por ello la dependencia pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.

Córrele al Mercado 2025 forma parte del Serial de Carreras para Todas y Todos 2025, que tiene como objetivo impulsar el comercio local, recorriendo una ruta que conecta mercados emblemáticos y el corazón de nuestra ciudad.

Dicho evento deportivo se realizará el domingo 24 de agosto de 5:30 a 9:00 am, por lo que algunas vialidades de Zapopan se cerrarán con la finalidad de que las y los corredores puedan participar en la carrera de forma segura.

Cierres viales por Córrele al Mercado 2025

Avenida Hidalgo.

Avenida Aurelio Ortega.

Calle Ing. Pastor Rouaix.

Avenida Venustiano Carranza.

Avenida Manuel M. Dieguez.

Avenida Atemajac.

Avenida Enrique Díaz de León.

Avenida Patria.

CORTESÍA.

Puedes consular la ruta de la carrera en el siguiente mapa:

