La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 24 de agosto habrá cierres viales en el municipio por la carrera Córrele al Mercado 2025, por ello la dependencia pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.Córrele al Mercado 2025 forma parte del Serial de Carreras para Todas y Todos 2025, que tiene como objetivo impulsar el comercio local, recorriendo una ruta que conecta mercados emblemáticos y el corazón de nuestra ciudad.Dicho evento deportivo se realizará el domingo 24 de agosto de 5:30 a 9:00 am, por lo que algunas vialidades de Zapopan se cerrarán con la finalidad de que las y los corredores puedan participar en la carrera de forma segura.Puedes consular la ruta de la carrera en el siguiente mapa:NA