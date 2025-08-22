Ayuntamiento de El Salto despliega apoyo a colonias afectadas por las inundaciones

El Ayuntamiento de El Salto implementó un operativo especial para brindar apoyo a los vecinos afectados tras las inundaciones registradas en las colonias Lilas, Azucena y Galaxia Bonito Jalisco.

De acuerdo con el reporte preliminar, alrededor de 120 viviendas resultaron dañadas, con niveles de agua que alcanzaron hasta 50 centímetros y provocaron pérdidas en el menaje de los hogares.

CORTESÍA.

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, supervisó personalmente las zonas afectadas por las inundaciones, donde coordinó las labores de apoyo a la población. Para reforzar la atención, se solicitó el respaldo de Protección Civil Jalisco y del Gobierno del Estado.

Actualmente, se cuenta con una docena de pipas y con la participación de distintas dependencias municipales que trabajan en la limpieza de viviendas y en la conclusión del censo de daños.

De acuerdo con las autoridades locales, la contingencia se originó porque no se abrieron de manera oportuna las compuertas del Río Santiago por parte del municipio vecino de Juanacatlán, que pese a las notificaciones de emergencia enviadas durante la noche y madrugada del viernes, la medida no se ejecutó a tiempo, lo que derivó en la acumulación de agua que afectó a más de un centenar de casas.

