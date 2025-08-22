Este viernes, la Fiscalía de Jalisco ofreció una rueda de prensa para abordar el multihomicidio de una familia de cinco integrantes ocurrido en el municipio de El Arenal, en la que se informó sobre la principal línea de investigación que se sigue por el hecho.

El vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, recordó que el asesinato ocurrió en el cruce de las calles Europa e Inglaterra, en la colonia La Cima.

Según la recopilación de los indicios, se tiene conocimiento de que hasta el lugar llegaron tres sujetos armados a bordo de dos motocicletas.

Dos de ellos bajaron y, sin mediar palabra, dispararon contra una jovencita de 16 años de edad y su novio de 18, quienes se encontraban platicando al exterior del domicilio.

En la cochera de la finca habrían quedado otros dos hombres, al parecer, uno de ellos hijo del núcleo familiar, mientras que del otro hombre aún no se ha determinado el parentesco.

"Posteriormente ingresan al domicilio y en una de las habitaciones victiman a la mujer, de profesión abogada", señaló el vicefiscal.

Es así que, de acuerdo con Gutiérrez Santillán, la primera línea de investigación que se sigue por este caso es la profesión de la mujer de 48 años, sin que se hubieran ofrecido más detalles sobre posibles casos que tuviera a su cargo.

"Esta es la primera línea de investigación que se va a seguir, su profesión como abogada. Pero no quiere decir que será la única, pueden surgir más líneas de investigación, más hipótesis que se irán descartando", manifestó el vicefiscal.

Añadió que en el sitio se encontraron diversos cascajos de arma corta calibre 9 milímetros y de escopeta calibre 12 milímetros.

"Personal de esta vicefiscalía en este momento está en el lugar de los hechos, y se está trasladando el equipo tecnológico con el que contamos, además apoyados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con el procesamiento del lugar de los hechos", afirmó Gutiérrez Santillán.

Por su parte, el comisario de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad, Juan González Castañeda, refirió que desde el momento del reporte colaboran con la Comisaría de El Arenal y con la Fiscalía de Jalisco en torno a este asunto y, de hecho, ya se montó operativo de vigilancia en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto en El Arenal como en Amatitán, para fortalecer la seguridad de la Región Valles y tratar de localizar a los causantes.

